Para Alberto Fernández, el régimen de Maduro no es una dictadura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Además de coincidir las fechas de las elecciones generales en Argentina y Uruguay -serán el 27 de octubre, exactamente dentro de dos meses- y la de un eventual balotaje -24 de noviembre-, hay temas comunes en las campañas electorales en las dos orillas del Río de la Plata. Venezuela es uno de ellos.

¿Dictadura o democracia? La pregunta estuvo planteada hace poco en la campaña electoral uruguaya, y salvo los sectores del Frente Amplio más identificados con el régimen de Nicolás Maduro, como el Partido Comunista, la mayoría del oficialismo y toda la oposición coincidió en que es una dictadura. Así se expresaron, por ejemplo, el candidato presidencial frenteamplista Daniel Martínez, el expresidente José Mujica -aunque llegó a justificarla por la crisis en Venezuela- y el ministro de Economía, Danilo Astori, luego de conocerse el informe de la comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chinela Michelle Bachelet.



En Argentina la polémica estalló este fin de semana a partir de declaraciones del candidato opositor Alberto Fernández, considerado favorito para ganar las elecciones en octubre luego de sacar 15 puntos de ventaja en las internas del domingo 11.



“Las dictaduras tienen un origen no democrático y ese no es el caso de Venezuela. Es difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido”, dijo Fernández el domingo durante una entrevista en La Cornisa, programa de América TV conducido por Luis Majul. “Un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario pero las instituciones están funcionando, después discutimos cómo funcionan”, agregó.

Alberto Fernández: "La plata de la corrupción venezolana iba a ser depositada a Uruguay" By Ángel Asteggiante Alberto Fernández: "La plata de la corrupción venezolana iba a ser depositada a Uruguay" MIRA TAMBIÉN Alberto Fernández: "La plata de la corrupción venezolana iba a ser depositada a Uruguay"

Anteriormente, Fernández también había calificado al gobierno de Maduro de “autoritario” y subrayado la necesidad de “recomponer la institucionalidad” en ese país. Ahora aclaró que junto a Cristina Kirchner coinciden en que son los propios venezolanos quienes deberán resolver la situación y que ellos procurarán ayudarlos.



Ayer lunes le respondió el gobierno de Mauricio Mari, que en octubre irá por la reelección.



“Venezuela ha superado la marca de un gobierno autoritario para ser una dictadura. La violación de los derechos humanos es masiva”, declaró a radio La Red el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie.

“Las dictaduras tienen un origen no democrático y ese no es el caso de Venezuela", dijo Alberto Fernández, candidato a la presidencia de Argentina. Foto: AFP

Además de Faurie, también discreparon con el razonamiento de Fernández la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, durante una rueda de prensa tras la reunión de Gabinete.



“La idea de que las dictaduras están solamente planteadas en que si hubo o no voto popular en la elección, es una mirada bastante pequeña de lo que se entiende por dictaduras”, sugirió Bullrich.

La ministra expresó que “si no hay libertad de expresión”, ni “capacidad de generar una oposición, en el marco de una lógica democrática se entiende que eso tiene una característica dictatorial”.



“El voto es condición necesaria pero no suficiente para que exista en Estado democrático. En un Estado democrático lo importante es la posibilidad de elegir. Se vota en Cuba y en Cuba funcionan instituciones y hay una dictadura, se vota en Irán y en Irán funcionan instituciones y hay una dictadura”, aseveró Finocchiaro.



(Con información de EFE y La Nación, GDA)



Justicia seguirá con juicio oral a Cristina.

Un tribunal argentino resolvió ayer lunes seguir adelante con un juicio contra la expresidenta Cristina Kirchner, candidata a la vicepresidencia en la fórmula con Alberto Fernández. El Tribunal Oral Federal 2 resolvió continuar el juicio en el que la expresidenta está acusada de haber favorecido al empresario Lázaro Báez, en la concesión de licitaciones para obras viales en la provincia de Santa Cruz, bastión político de la familia Kirchner. El lunes 2 de septiembre comenzarán las indagatorias a Cristina y otra docena de imputados en este juicio. La defensa de la ex presidenta había solicitado que se esperara el resultado de una pericia contable sobre las obras para el inicio del juicio, pero el tribunal no aceptó ese pedido y arrancó con el proceso el 21 de mayo pasado.



Esa pericia, cuyo resultado se divulgó ayer lunes, “ha dado que las personas que están imputadas no han cometido los delitos por los que están siendo juzgadas. Los peritos han corroborado que no hubo sobreprecios en ninguna de las cinco obras que fueron peritadas”, dijo a la AFP Gregorio Dalbón, abogado de Cristina. “El juicio está terminado, es nulo. Eso está definido. Ya no tiene consistencia y no tiene la prueba de cargo”, sostuvo Dalbón. Sin embargo, el tribunal decidió avanzar en el proceso ya que tiene la potestad de hacerlo y definir las nulidades planteadas en el momento del veredicto, que según Dalbón podría demorarse dos años más. Además de Cristina y el propio Lázaro Báez, también se acusa al exministro de Planificación Julio de Vido y el exsecretario de obras públicas José López.