Alberto Fernández decreta un confinamiento estricto por 9 días ante avance del COVID-19

El presidente Alberto Fernández anunció hoy nueve días de cierre estricto en Argentina debido al aumento de casos de coronavirus, aunque la medida solo abarcará tres días hábiles, dado que el Gobierno dio marcha atrás con la cancelación del feriado del 24 de mayo.

Se restricción en la circulación es en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. La medida regirá desde el próximo sábado 22 hasta el domingo 30 de mayo inclusive.

En ese período, quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, con envío a domicilio y para llevar.



Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas.



Entre el 31 de mayo y hasta el 11 de junio inclusive, “se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de la fecha”, anunció el presidente Fernández. En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas.



“Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia”, sentenció Fernández en un mensaje a la población. “Más allá de lo que cada uno piense, debemos asumir la gravedad de este momento y debemos unirnos para superar esta catástrofe”, agregó.

También le dedicó una crítica a la Ciudad de Buenos Aires, sin mencionarla. “Hubo decisiones que no compartimos, algunas judicialmente avaladas, que debilitaron las medidas que propusimos. Es posible que algunos mensajes hayan generado confusión llevando a muchos a minimizar el problema. Esa confusión debe terminarse”, dijo en alusión al fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la suspensión de las clases presenciales en la capital argentina aceptando un recurso del alcalde Horacio Rodríguez Larreta.



“En algunos lugares no se cumplieron todas las medidas que impusimos. En otros lugares se impusieron de forma tardía. Y fundamentalmente en muchos lugares hubo controles débiles o no existieron. Es necesario que la autoridad de cada jurisdicción aplique estrictamente las normas que estamos fijando”, le reclamó a los gobernadores.

Argentina reportó ayer jueves 35.884 nuevos casos de COVID-19, mientras que los fallecimientos se elevaron a 72.699, tras ser notificadas 435 muertes en la misma jornada. Argentina había registrado un récord diario de positivos este miércoles, con 39.652 contagios, y un máximo diario de fallecimientos el martes pasado, con 745 decesos.



El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 72,6% a nivel nacional, pero del 76,4% si solo se considera Buenos Aires y su periferia.



Argentina atraviesa, desde fines de marzo pasado, un vertiginoso aumento de los casos de COVID-19, con creciente nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva.

Mientras afronta el embate de la segunda ola de COVID-19, Argentina, con 45 millones de habitantes, continúa con su campaña de vacunación iniciada a finales de diciembre último.



De acuerdo a los datos oficiales difundidos ayer jueves, hasta el momento se han aplicado 10.549.521 dosis.



Un total de 8.397.337 personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 2.152.184 personas fueron inoculadas ya con la segunda dosis. (Con información de La Nación/GDA y EFE)