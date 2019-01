Aislado y lanzando amenazas, Maduro asume segundo período

Nicolás Maduro asumirá hoy jueves un segundo mandato por otros seis años, aislado por la comunidad internacional —Uruguay es de los contadísimos países que estará representados en los actos— y en medio de la peor crisis económica y social de la historia reciente de Venezuela.

El régimen de Maduro es desconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y en América Latina por 13 de los 14 países del Grupo de Lima (México es la excepción). Uruguay no integra el Grupo de Lima y ha evitado condenar al régimen de Maduro, lo que le ha provocado un duro choque con la oposición.

Ayer miércoles Maduro amenazó al Grupo de Lima con tomar duras medidas diplomáticas si en 48 horas no rectifica su posición y reconoce a su gobierno. "Se entregó a todos los gobiernos del cartel de Lima una nota de protesta donde les exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas", sentenció Maduro en rueda de prensa.

Con el apoyo de Washington y la excepción de México, el Grupo de Lima emitió el pasado viernes una declaración en la que le reclamó a Maduro no tomar posesión y transferir el poder al Parlamento de mayoría opositora, mientras se convocan elecciones democráticas.

"Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el cartel de Lima contra el gobierno constitucional que presidio, el pueblo venezolano sabrá responder cualquier acción", aseguró Maduro, adoptando la postura de víctima de un complot internacional para derrotarlo.

Mientras en Caracas Maduro asume —en la región solo tiene el apoyo abierto de los presidentes Miguel Díaz-Canel de Cuba, Evo Morales de Bolivia y Daniel Ortega de Nicaragua—, en Washington la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrá una sesión extraordinaria sobre Venezuela.

La UE llamó el martes a una nueva elección "libre y justa" y oficialmente se desconoce si enviará a algún representante a la ceremonia, prevista para la hora 10 de Venezuela (las 11 de Uruguay) en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante el Congreso, único poder no oficialista.

Al calificar de "inaceptable" la declaración del Grupo de Lima, Maduro fustigó en particular el punto en el que el bloque tomó partido por Guyana en una disputa territorial.

En el documento, el Grupo de Lima —que integra Guyana— incluyó un punto que rechaza "cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la región" y pidió a Maduro que desista de "acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos".

El grupo se refería a la interceptación el 22 de diciembre de dos buques de exploración sísmica, contratados por la petrolera estadounidense ExxonMobil con permiso de Guyana, por parte de la Armada venezolana en la región del Esequibo, que se disputan ambos países.

Asimismo, Maduro avaló la decisión de la oficialista Asamblea Constituyente que ordenó el martes la apertura de una investigación por "traición a la patria" contra parlamentarios opositores que respaldaron la declaración del Grupo de Lima.

Maduro no descartó que incluso la Constituyente pueda disolver al Parlamento y convocar elecciones parlamentarias adelantadas (están previstas para 2020). "Si la Constituyente, para enfrentar el golpe de Estado, la sedición y la ilegalidad de la asamblea burguesa decidiera en algún momento adelantar las elecciones al Parlamento: amén, iríamos todos a elecciones", aseveró.

El pasado sábado, el Parlamento declaró a Maduro "usurpador", se proclamó como único poder legítimo y anunció que impulsará un "gobierno de transición".

Cierre de frontera.

Maduro tildó ayer miércoles de "una estupidez" la decisión de Perú de prohibirle el ingreso al país y afirmó que Colombia se ha convertido en su peor enemigo.

Perú se convirtió el lunes en el primer país en prohibir el ingreso a Maduro y a los integrantes de la cúpula de su gobierno, así como sus transferencias bancarias, en cumplimiento de acuerdos alcanzados en el marco del Grupo de Lima.

La Iglesia.

En tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) fijó ayer miércoles su posición frente al nuevo período de seis años de Maduro. "La pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho", dice la exhortación de los obispos. Tras la lectura del documento, monseñor Baltazar Porras dijo a periodistas que no corresponde a la iglesia "reconocer o no reconocer, pero que sí está claro "que no están dadas las condiciones" para decir que en Venezuela existe "un régimen democrático".

Cerró el año con una inflación de 1.698.488,2%

La inflación en Venezuela cerró 2018 en 1.698.488,2%, según un informe difundido ayer miércoles por el Parlamento, de mayoría opositora, por el diputado Rafael Guzmán, integrante de la comisión de Finanzas.

El aumento del costo de vida en diciembre se ubicó en 141%, después de alcanzar 144,2% en noviembre.

"Lo que el 1 de enero costaba un bolívar hoy cuesta 17.000 bolívares", graficó Guzmán, lamentando que el salario mínimo en Venezuela sea equivalente a unos cuatro dólares en el mercado negro, en un país donde rige un férreo control de cambios.

Los alimentos sufrieron un alza de 123% en diciembre, mientras que el transporte subió 167%.

Maduro lanzó en agosto pasado un programa de reformas frente a la aguda crisis y se comprometió a poner fin a la emisión de dinero sin respaldo, principal combustible de la inflación. Las medidas incluyeron un aumento de 3.400% del salario mínimo, reajustado nuevamente en 150% en noviembre; pero el sueldo mínimo es apenas suficiente para dos kilos de carne.

El Banco Central dejó de publicar índices macroeconómicos en febrero de 2016 y el Parlamento empezó a hacer la estimación por su cuenta en 2017.

Venezuela podría cerrar 2019 con una inflación de 10.000.000%, proyecta el Fondo Monetario Internacional. (AFP)

Los turbulentos años de Maduro

El Heredero. Hugo Chávez muere de cáncer el 5 de marzo de 2013. Maduro, ungido por Chávez como su sustituto, gana las presidenciales el 14 de abril con 50,62% de votos, apenas 1,5 puntos arriba del opositor Henrique Capriles.

Primer desafío. En 2014, liderada por Leopoldo López, la oposición realiza manifestaciones para exigir la salida de Maduro, con saldo de 43 muertos. López es detenido y condenado a 14 años.

Derrota. En febrero de 2015, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, es encarcelado acusado de conspirar contra Maduro. En 2017 huye a España. En diciembre, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asesta al chavismo la mayor derrota electoral, al ganar la mayoría del Parlamento.

Desacato. El Parlamento fue declarado en desacato y sus decisiones nulas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Durante casi todo 2016, la oposición intentó revocar el mandato de Maduro a través de un referendo.

Constituyente. El TSJ se atribuye facultades del Parlamento y el 1 de abril de 2017 estallan protestas que dejaron unos 125 muertos en cuatro meses. La fiscal general, Luisa Ortega, denunció una ruptura del orden constitucional y meses después dejó el país denunciando "persecución". El 30 de julio se realiza la cuestionada elección de una Asamblea Constituyente con poder absoluto y totalmente oficialista, que sustituyó en la práctica al Parlamento y fue desconocida por varios gobiernos.

Reelección. El 20 de mayo de 2018 Maduro fue reelegido con 68% de votos, pero en medio de una abstención del 52%, la mayor en la historia venezolana. Estas elecciones son desconocidas por la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima en América Latina.