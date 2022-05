La activista de Pussy Riot que logró escapar de Rusia disfrazada de delivery

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La activista Maria Alyokhina, de 33 años, líder del grupo musical feminista ruso Pussy Riot, huyó del país disfrazada de repartidora de comida. Arrestada en varias oportunidades desde que se creó el colectivo hace más de una década (seis veces solo el verano pasado) Alyokhina dijo que estaba dispuesta a quedarse en el país, pero cambió de opinión después de que estalló la guerra en Ucrania.

“Creo que Rusia ya no tiene derecho a existir. Incluso antes (de la guerra) había dudas sobre cómo está unida, qué valores la unen y hacia dónde va. Pero ahora creo que esto ya no es un problema”, resaltó en entrevista con The New York Times.



Alyokhina dijo que estaba en una celda en febrero cuando escuchó el discurso de Vladimir Putin anunciando la invasión militar del país vecino. Fue sentenciada en septiembre de 2021 a un año de libertad condicional por protestar en apoyo del opositor al Kremlin, Alexei Navalny. El mes pasado, sin embargo, las autoridades decidieron convertir su sentencia en una prisión real y ella decidió huir.

Para salir del país, la activista primero se vistió de delivery para despistar a los policías que estaban afuera del apartamento de una amiga donde ella se hospedaba. Luego, otro amigo la llevó a la frontera con Bielorrusia. La rusa se quedó en el país durante una semana. En ese momento, ya estaba en la lista de "buscados" de su país de origen. Alyokhina solo logró llegar a Lituania después de tres intentos, utilizando un documento europeo sin nombre.



"Mucha magia sucedió la semana pasada. Parece una novela de espionaje. Me alegré de haberlo hecho. Todavía no entiendo completamente lo que hice", expresó.

Según el Times, otras integrantes de las Pussy Riot también se unieron a Alyokhina en Lituania. El grupo planea presentarse en Berlín, Alemania, a finales de esta semana como parte de una gira europea para recaudar fondos para Ucrania. La activista dijo que espera regresar algún día a su Rusia natal, aunque sabe que la posibilidad de que eso suceda pronto "es poco probable".



"Si tu corazón está libre, no importa dónde estés", señaló.

La novia de Alyokhina y socia de Pussy Riot, Lyusya Shtein, publicó una foto en Twitter, también vestida con un uniforme verde de una empresa de reparto, diciendo que Alyokhina "no se escapó de Rusia, se fue de gira". Luego publicó otra foto de las dos juntas, alegando que fue tomada en una catedral en Islandia. Shtein se desempeña como parlamentaria municipal en Moscú y también ha sido condenada a medidas restrictivas por las protestas a favor de Navalny.