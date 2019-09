Activan tratado de asistencia TIAR por crisis en Venezuela; Uruguay se abstuvo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los cancilleres de los 19 países signatarios del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) fueron convocados ayer miércoles a reunirse durante la segunda quincena de este mes para tratar el “impacto desestabilizador” de la crisis en Venezuela.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela votaron a favor de activar el órgano de consulta del TIAR en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).



Costa Rica, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay se abstuvieron, en tanto estuvieron ausentes Bahamas y Cuba.



Venezuela abandonó hace seis años este tratado, pero en julio, la Asamblea Nacional venezolana liderada por el opositor Juan Guaidó, que considera ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro, aprobó su regreso.



Gustavo Tarre, designado por Guaidó como delegado de Venezuela en la OEA, dijo que se buscará que la reunión de cancilleres del TIAR se realice al margen de la 74 Asamblea General de la ONU que se abre el 17 de septiembre en Nueva York. “La crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el Hemisferio”, indica la resolución al sustentar la convocatoria.



Según el TIAR, también conocido como Tratado de Río por su adopción en esa ciudad en 1947, los cancilleres pueden tomar medidas que van desde la ruptura de las relaciones diplomáticas hasta el empleo de la fuerza armada.



Estados Unidos, cuyo embajador ante la OEA, Carlos Trujillo, negó el martes que la activación TIAR tenga como objetivo usar la fuerza militar, celebró la decisión, que consideró un apoyo a los esfuerzos de Guaidó para sacar del poder a Maduro y realizar nuevas elecciones.



Esta convocatoria “es una prueba del reconocimiento colectivo de la región de que Nicolás Maduro no solo es la causa del sufrimiento del pueblo venezolano, sino que está amenazando la paz y estabilidad de la región”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en un comunicado.



Entre los no miembros del TIAR, Bolivia se retiró de sala, mientras Uruguay dijo que la situación actual en Venezuela no da lugar a la activación del tratado.