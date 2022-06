Abogado de Pedro Castillo acudirá a fueros superiores para que no lo investiguen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Benji Espinoza, el abogado del presidente peruano, Pedro Castillo, declaró este domingo que acudirá a los fueros superiores, e incluso supranacionales, para apelar la decisión judicial que dio marcha libre a la investigación fiscal por presunta organización criminal contra el mandatario y conseguir que se anule esa pesquisa.

"Este caso no acabará en la primera, ni en la segunda instancia, porque si no encontrásemos justicia en el proceso penal ordinario, se activa el escenario de la justicia constitucional", afirmó Espinoza.



El abogado de Castillo se mostró convencido de que tiene la razón y que debe ratificarse que "a un presidente de la República en funciones no se le puede investigar" por delitos comunes, según lo señala la Constitución Política.



"De ser el caso vamos a acudir al Tribunal Constitucional e incluso a la Jurisdicción Supranacional", afirmó en una entrevista con la emisora RPP.



Un juzgado supremo rechazó el jueves el recurso de tutela de derechos presentada por el abogado de Castillo contra la investigación de la fiscalía de la Nación por varios delitos de presunta corrupción, a raíz del caso abierto por las irregularidades en la adjudicación del puente Tarata a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según los indicios recogidos por la fiscalía, Castillo presuntamente lideraba una mafia enquistada en el referido ministerio para adjudicar las obras de infraestructura a cambio de beneficios ilegales, y en la cual están involucrados el exministro Juan Silva, el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario.



El jefe de Estado (2021-2026) recibirá el lunes a la comisión de Fiscalización del Congreso, que lo investiga por el mismo caso, para responder a un interrogatorio sobre las reuniones que sostuvo con los implicados en la denuncia fiscal.



El letrado dijo a RPP que "hay diversas posibilidades y escenarios" respecto a ese encuentro y que guardar silencio ante las preguntas de los legisladores "es una posibilidad".

La comisión, presidida por el fujimorista Héctor Ventura, acudirá el lunes a Palacio de Gobierno para tomar las declaraciones de Castillo y ha solicitado que el interrogatorio sea público.



En tal sentido, Espinoza afirmó que guardan "reparos" con la comisión y que no puede anticipar qué acciones se van a tomar en el encuentro.



"Lo que sí puedo mencionar es el malestar que se produce a partir de datos objetivos y hechos concretos. No estamos acá confabulando, ni especulando de ninguna manera", agregó.