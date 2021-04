Niños y COVID: Qué sabemos hasta ahora y por qué se puede empezar a pensar en sus vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los primeros meses de pandemia de coronavirus fueron de incertidumbre. Hoy, si bien los contagios se han disparado en nuestro país y en varias regiones del mundo, hay algo que puede transmitir mayor tranquilidad que hace un año atrás. Y es que ahora contamos con evidencia científica sobre algunas características del virus que antes desconocíamos.



Uno de los temas que fue bastante contradictorio y sobre el que todavía no existe total consenso son los niños. Escuchamos diferentes versiones: que no se contagiaban pero que eran vectores clave en el contagio, que se contagiaban menos y que no tenían síntomas.



En Uruguay, el informe epidemiológico emitido por el MSP el 12 de abril de 2021 indica que 16.521 menores de edad de hasta 15 años se infectaron de coronavirus, lo que representa un 11,6 % del total de contagiados.

En cuanto a la gravedad de la enfermedad, el informe indicaba que cuatro menores de 15 años fueron ingresados a cuidados intensivos de un total de 1268 personas. Pero esta semana un bebe de un mes fue internado en CTI a causa de la enfermedad. Se trata de un bebé prematuro, de 5 semanas de nacido y que su mamá también tiene la enfermedad.



Hoy ¿Qué podemos afirmar en relación al coronavirus y los niños? ¿Podemos empezar a pensar en su vacunación? Te lo contamos en este video.