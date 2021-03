¿Aislarse o no? Qué hay que hacer depende del nivel de contacto con un caso positivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En los últimos meses los casos de COVID-19 en Uruguay vienen en aumento.El país se encuentra en el peor momento de la pandemia. Hay cada vez más casos positivos por día y cada vez más uruguayos cursando la enfermedad a la misma vez.



Con pocos infectados era más fácil controlar el contagio y el virus no avanzaba tanto, pero ahora, el virus se expandió muchísimo más rápido y peligra el rastreo de casos.

En la nueva normalidad los expertos recomiendan armar burbujas: grupos chicos, con las mismas personas siempre que no tienen contacto con otros grupos. Así si hay un positivo el virus se controla fácilmente y se aislan y contagian menos personas. Es clave no tener más de una burbuja o dos (una familiar y si no se puede evitar una laboral). Cuánto más burbujas, más posibilidad de que un caso positivo afecte a muchas personas.



Puede ser que ahora te preguntes qué hacer si hay casos cercanos que aún no tienen el resultado o si sos contacto de contacto. En este video te explicamos qué hacer en cada caso, pero siempre, consultá con tu prestador de salud.