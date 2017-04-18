Votaron por unanimidad proyecto de ley de femicidio; pasará a Diputados

La iniciativa para la ley de femicidio, originaria del Poder Ejecutivo, fue votada por todos los partidos y ahora pasará a consideración de la Cámara de Representantes, que le dará sanción.

El plenario del Senado aprobó hoy en general el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal castigándose más severamente los actos de discriminación y femicidio.

Se votó 31 en 31 afirmativamente y ahorapasará a consideración de la Cámara de Representantes.

La senadora @PatriciaAyalaUy saluda la presencia de las mujeres en la barra del Senado en el momento de discusión de la ley de #femicidio pic.twitter.com/kmRPdK0jdj — MujeresFA (@mujeresFA) 18 de abril de 2017

Si no puede ver la publicación, haga click aquí.

La senadora frenteamplista Carmen Beramendi, feminista e investigadora y docente en Género y Políticas de Igualdad, dijo que "el femicidio tiene un carácter profundamente social y político, es un crimen de poder". Hizo además un pedido para que se contribuya "a encontrar la causa cultural, cómo se instala en nuestra sociedad el femicidio y discriminación".

La senadora frenteamplista, Daniela Payssé,reafirmó que "el aumento de penas per se no disminuye los delitos" pero que se quiere adecuar la ley y tipificar el femicidio.

Payssé sostuvo que “a nadie se le escapa que estamos dando un paso importante, pero que no alcanza”. Agregó que “es un tema profundamente cultural y que necesita un cambio cultural”, y que “no admite más demoras”.

Por su parte, el senador nacionalista Jorge Larrañaga, dijo: "Vamos a acompañar este proyecto. La violencia solo es vencida por la cultura y hoy estamos dando pasos en ese sentido".

Además, destacó que "la marcha Ni Una Menos constituyó una verdadera alerta cultural, por encima, incluso, de los cambios legislativos" y agregó que "es más importante el mensaje que desde este Senado se da a la sociedad entera que los aspectos de dosimetría jurídica".

La realidad impone un cambio normativo: es la sociedad toda la que no quiere ser indiferente", dijo Larrañaga.

El senador frenteamplista Rafael Michelini dijo luego que “el Parlamento esta mandando un mensaje contundente, un mensaje contra el hombre que mata a una mujer”.

Y dijo que “no estamos subiendo las penas, estamos poniendo una figura penal determinada como un agravante (…) Porque se trata de que alguien cree que la persona, en este caso la mujer, es de su propiedad. Y el mensaje del Paralmento es que esa situación patriarcal o de esclavitud no la vamos a aceptar ni a permitir. La vamos a combatir”.

Tourné dijo que “de alguna manera hemos sido víctimas de violencia domestica” y por eso la importancia de que “el Estado uruguayo se comprometa con que esto no es aceptable”.

La senadora dijo que esto “no es solo un tema de señales” y que es “un pequeño paso” que “no va a solucionar el problema, pero se le puso nombre y no vamos a poder mirar para otro lado y hacernos los distraídos ni seguir afirmando esos disparates que afirmamos en la cotidianeidad: ´Algo habrá hecho´, que es uno de los mitos muy usados en estos casos” de violencia hacia las mujeres.

"Es necesario ponerle nombre a la atrocidad para no seguir mirando al costado", insistió Tourné.

“¿Alcanza (con esta ley)? No, no alcanza. Y por eso estamos avanzando lo más rápido que se puede en un proyecto mucho mas abarcativo que es el proyecto integral contra la violencia de género”, sostuvo.

La colorada Cecilia Eguiluz dijo que con la votación de hoy “el Senado le da una respuesta a la población de lo que la sociedad pide a gritos”.

Y la nacionalista Beatriz Argimón, dijo a su turno que “hace mas de 20 años que las mujeres venimos diciendo que este flagelo está instalado en la sociedad uruguaya y que al principio se trataba como un tema solo de mujeres y se trataba en la interna de los hogares”.



Organizaciones se concentraron en la puerta del Parlamento. Foto: Twitter @susanagkp

SENADO