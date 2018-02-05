Vecinos protestan por la gestión de residuos en Salto

CRÍTICAS A LA INTENDENCIA

Hicieron un piquete en el vertedero de basura por los incendios que llenan de humo las zonas cercanas.

LUIS PÉREZ SALTO

El fuego en el vertedero municipal volvió a reiniciarse sobre las 17:00 horas del sábado, después de una ardua tarea para controlarlo con equipos viales que se desplegaron en la mañana. Según el director del área, personas no identificadas incendiaron cubiertas, por lo que solicitó camiones y palas mecánicas para atacar el foco ígneo que generó, otra vez, una espesa humareda negra que podía observarse desde la planta urbana.

En la mañana del viernes vecinos de la zona del Hipódromo y colonias cercanas formaron un piquete e impidieron el ingreso de los camiones recolectores de residuos domiciliarios de la Intendencia y exigieron la presencia del intendente Andrés Lima, para que les brindara una respuesta a la permanente exposición al humo de la usina, que según denuncian ocurre desde el 27 de diciembre, cuando ardió una parte de ese depósito de basura a cielo abierto, que abarca unas 60 hectáreas.

Los vecinos condicionaron su retirada a que en forma inmediata la Intendencia demostrara voluntad de extinguir el fuego. Así fue que llegó una media docena de camiones, palas mecánicas y retroexcavadoras, para comenzar a tapar con tierra los espacios desde donde emanaban las llamas.

Tras la promesa de trabajar hasta extinguir los focos, los vecinos quitaron sus vehículos del portón del vertedero, aunque advirtiendo que si volvía el humo, regresarían a protestar.

Ayer por la tarde, al comprobar que el fuego se originó intencionalmente, acordaron que no interrumpirían el ingreso al lugar, aunque seguirán atentos a lo que suceda. Por parte de la Intendencia, el director de Recolección, Fernando González, dijo que las máquinas trabajarán hasta controlar el fuego.

Ejército.

En tanto, al igual que ocurrió tras las inundaciones de 2015, efectivo militares del Batallón de Infantería N° 7 Ituzaingó saldrán a las calles a levantar basurales que se han ido acumulando junto a restos de podas y que llevan meses en pleno centro de la ciudad.

Un convenio firmado en las últimas horas entre el intendente Lima y el jefe de la Brigada de Infantería señala que los militares apoyarán a las cuadrillas municipales con el levantamiento de restos de podas domiciliarias en distintas zonas. El Ejército aportará un camión con capacidad de carga de hasta cinco toneladas. Y cinco efectivos estarán bajo las órdenes de un funcionario municipal para cumplir la misión.

Transcurridos más de dos años de una de las inundaciones de mayor magnitud que registró el Río Uruguay, la Intendencia recurre nuevamente a estos recursos humanos al no poder hacer frente al servicio de recolección de podas, cuando han transcurrido varios meses de reclamos por parte de los vecinos.

Esta situación se originó a pocos días de la presencia del subecretario del Ministerio de Salud Pública, Jorge Quian, quien se reunió con integrantes del Comité Departamental de Emergencia que preside el propio intendente, preocupado por el cumplimiento de prevención que se debe mantener para enfrentar la difusión de la enfermedad de la leyshmaniasis, que tiene a Salto como uno de los departamentos más comprometidos.