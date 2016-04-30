Vázquez el martes con partidos y la Justicia

Para el martes 3 de mayo el presidente Tabaré Vázquez convocó a una tercera reunión a las autoridades de los partidos políticos para buscar acuerdos sobre seguridad pública. Esta vez sumará en las negociaciones a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía de Corte.

En la última reunión, el viernes 22 de abril, participó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que explicó los proyectos del gobierno sobre seguridad.

Estos proyectos fueron analizados ayer por una comisión de seguimiento, que integran por el gobierno el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera. Por los partidos de la oposición fueron el diputado Pablo Abdala y el excomisionado carcelario Álvaro Garcé, por el Partido Nacional; el director de Fundapro Guillermo Maciel y el exsubsecretario del Interior Alejo Fernández Chávez, por el Partido Colorado; los diputados Iván Posada y Daniel Radío, por el Partido Independiente; el abogado Jorge Barrera por el líder de la Concertación, Edgardo Novick; y el sindicalista Gustavo López, por Unidad Popular.

Se avanzó sobre los proyectos del gobierno. La oposición planteó que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) debería entrar en vigencia completo en 2017 y no en forma parcial. Además agregó otros delitos a los que se le suspendería el beneficio de la libertad anticipada en caso de reincidencia, como narcotráfico, homicidio, asociación para delinquir y lesiones gravísimas. También hubo un principio de acuerdo en cuanto a los procesos abreviados.

Los partidos de oposición presentaron objeciones, a las libertades vigiladas, la nueva ley orgánica del Ministerio Público y Fiscal porque afectaría la independencia técnica de los fiscales, y a la expulsión de extranjeros, entre otros puntos. "El gobierno tomó nota y no descartó nada", dijo Abdala a El País, aunque marcó que el Partido Nacional sigue esperando una respuesta del presidente Vázquez sobre los proyectos que le presentó.

Tabaré Vázquez

DIÁLOGO POR SEGURIDAD