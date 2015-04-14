Vacuna contra la gripe en todo el país

La vacuna contra la gripe que da el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya está en los 19 departamentos, según informaron a El País desde dicha cartera.

El Ministerio adquirió unas 550.000 dosis. La inversión fue de 2.500.000 dólares. La vacuna se suministra de forma gratuita en centros públicos y privados de todo el país.

Por otro lado, la semana pasada se inició a nivel nacional la campaña oficial "Vacunarte es tu derecho".

El MSP recomienda la vacuna para embarazadas en cualquier etapa, mujeres en los primeros seis meses después del parto, personal de la salud, cuidadoras o acompañantes, niñas y niños de 6 meses a 4 años, personas de 65 años o más, personal de servicios esenciales: bomberos, militares y policías, criadores de aves de corral y personas con 5 años o más que tengan enfermedades crónicas, como ser: EPOC, enfisema y asma moderada a severa. La cartera también llama a vacunarse antes de que se inicie la temporada invernal. La secretaría advirtió sobre ciertas personas para las que la vacuna está contraindicada: lactantes con menos de 6 meses de edad, personas con alergia comprobada al huevo, personas con alergia comprobada frente a algún componente de la vacuna (anafilaxia previa a cualquier vacuna de la gripe) y personas con antecedentes de Síndrome de Guillain Barre.

Compran 550.000 dosis