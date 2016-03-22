Unas 300 motos marcharon en rechazo al crimen en Punta Carretas

Christian Carranza murió de un disparo en un intento por robarle su moto. La marcha se realizó frente al lugar donde solía reunirse con sus amigos.

Unas 300 motos y casi 1.000 personas se concentraron este lunes por la muerte de Christian Carranza, un hombre de 31 años que circulaba en su moto, a la altura de Punta Carretas, antes de recibir un disparo cuando intentaron robarlo.

La marcha se realizó en la estación de Ancap de la rambla y Bulevar Artigas, frente al Club de Golf, donde Carranza solía reunirse con sus amigos para compartir y conversar sobre sus pasiones: el rugby y las motocicletas.

Fue por defender una de sus motos, que había comprado hacía unos tres años, que un delincuente terminó con su vida en la noche del domingo.

El hecho ocurrió en la rambla de Punta Carretas y la calle Tabaré, a tres cuadras de uno de los principales centros comerciales del país y en un barrio que vive el azote de la delincuencia como los demás.

Una semana antes, muy cerca de allí, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, fue víctima de un robo cuando caminaba por la rambla, al mediodía. Los delincuentes también se movilizaban en una motocicleta.

Jacqueline, la mamá de Christian Carranza, dijo a El País que su hijo trabajaba de chofer en Conaprole y que era soltero. Vivía con ella y su marido, en Nuevo París.

La víctima cayó herida y los delincuentes escaparon con su moto, según informó Jefatura de Policía de Montevideo a El País.



Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez Marcha de motociclistas contra la inseguridad y el crimen en Punta Carretas. Foto: Gerardo Pérez

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