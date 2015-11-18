Uber realiza capacitación online para evitar boicot

Representantes de la aplicación Uber en Uruguay, confirmaron que de ahora en más y "a pedido de los choferes", las capacitaciones pasarán a dictarse de manera virtual.

La decisión fue tomada luego de que la patronal de taximetristas decidiera el pasado sábado, en asamblea, concurrir a cada instancia de capacitación que convoque Uber, con la intención de "participar". Se acordó que unos cien taxis acudan a cada jornada y bloqueen las calles aledañas.

La semana pasada un grupo de taxistas ingresó abruptamente en una jornada de capacitación que se desarrollaba en el Hotel Holiday Inn. La delegación encabezada por el presidente de la gremial, Oscar Dourado, entró al hall del Hotel a los gritos: "Los nenes vinieron a la escuela, ¿dónde está la clase?", además de cortar las calles y producir trancazos en el centro de Montevideo.

Luego de este episodio, los responsables de la aplicación en Uruguay optaron por el camino online. La modalidad de trabajo es bastante sencilla; se le hace llegar a los aspirantes, vía mail, un listado de materiales para que puedan consultarlo en el momento que "quieran y puedan", según indica la página web de Uber.

El material de estudio está dirigido al aprendizaje de funcionamiento de la aplicación y al trato que deberían de tener los conductores con los usuarios. También hay un capítulo especial que describe cómo surgió Uber y cómo funciona en el mundo.

"Autos y seguros, uso de la app, tarifas vigentes, pautas de servicio, vías de contacto", son algunos de los subtítulos que aparecen dentro de las 33 hojas de estudio a las que accedió El País.

Por otra parte, se proporciona material audiovisual, con una duración de 17 minutos que muestra el paso a paso que deben de seguir los conductores, desde que se prende la aplicación para estar "disponible" hasta que deja al pasajero en el lugar que lo desee. La empresa también le da a los futuros choferes la facilidad de acceder a la aplicación a través de un simulador web. Allí, los conductores hacen de cuenta que realmente están trabajando y pueden ir accediendo a las diferentes funciones de Uber.

Por último, se inicia un cuestionario de 15 preguntas con un tiempo límite de 30 minutos para contestar. La descripción de la prueba asegura que "para aprobar es necesario contestar bien más del 70%". En el caso de que la prueba sea satisfactoria, los conductores deberán esperar a que se les notifique para comenzar a trabajar. Un anuncio alerta a los futuros choferes: "Te estaremos contactando en breve para poder comenzar".

"Hay que esperar".

"Los tiempos ahora los maneja el gobierno nacional", dijo a El País el presidente de la gremial de taximetristas, Oscar Dourado, al ser consultado sobre las siguientes medidas que podrían llevar adelante en caso de que Uber efectivamente comience a funcionar en Uruguay. El presidente de la Patronal indicó que "no hay planificado nada" y que "se le dará tiempo al gobierno departamental y al nacional para que se expida sobre el tema".

Por su parte, Javier Fardín, también integrante de la patronal de taximetristas, señaló a El País que "no hay mayores novedades ahora, estamos en la misma posición de siempre, tenemos que esperar". Fardín también aseguró que "no habrá más movilizaciones" de los taxistas, aunque dijo que "seguirán las reuniones con gente vinculada al transporte, mañana (por hoy miércoles) vamos a reunirnos con la Comisión de Transporte de Diputados".

SUATT.

En tanto, el gremio que nuclea a los trabajadores taximetristas (Suatt) también se pronunció en contra de la nueva aplicación. "Para los próximos días estamos preparando movilizaciones, no sin antes reunirnos con las autoridades de la Intendencia de Montevideo, y con más gente que nos va a recibir", dijo a El País, Carlos Silva, presidente del Suatt.

Legislador alertó sobre "un tratado con EE.UU."

El diputado del Partido Socialista, Roberto Chiazzaro alerto a la población sobre "los cuidados legales que hay que tener respecto a Uber. "Es una empresa norteamericana y hay que ser cuidadoso con eso porque Uruguay tiene firmado un tratado bilateral de inversiones con Estados Unidos, con lo que eso significa, por esto hay que estudiar bien las posibles consecuencias de cualquier decisión que se tome al respecto", indicó el legislador.

Uber: la aplicación comenzará a operar antes de fin de año. Foto: Ariel Colmegna.

La patronal se limitará a esperar por la respuesta del gobierno y de la IMMDIEGO PÍRIZ