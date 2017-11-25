Tristeza e impotencia: familiares y amigos despidieron a Brissa

ADIÓS

Una multitud acompañó a los más cercanos a darle el último adiós a la pequeña de 12 años. Se soltaron globos blancos en homenaje a la niña.

Una multitud acongojada y triste acompañó a los padres de Brissa y sus hermanos para darle el último adiós. Después del velatorio, esta mañana el cortejo llegó hasta el Cementerio del Norte. Allí se lanzaron globos blancos en homenaje a Brissa.

La familia de Brissa pidió ayer en las redes sociales recordarla con una sonrisa, evitar los comentarios con odio y eliminar los posteos con su fotografía cuando era buscada.

Williams Pintos (35) es el único imputado por la muerte de la niña. El juez de la causa dispuso la prisión preventiva de 6 meses mientras se investiga el caso. Tenía antecedentes, había sido procesado en los años 2004 y 2012 por el delito de atentado violento al pudor.

Brissa desapareció el lunes luego de perder el ómnibus que tomaba todos los días para llegar a la escuela 89, localizada en Algarrobo y Serrato, en Villa Española. La Policía encontró el jueves al mediodía el cuerpo de la pequeña en el balneario Las Vegas, Canelones.

En lo que va del 2017 se registraron 26 femicidios.

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