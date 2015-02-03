Tres delincuentes asesinaron a un comerciante en Piedras Blancas

El hombre de 56 años se encontraba atendiendo el comercio cuando los rapiñeros le exigieron el dinero y le dispararon. La Policía investiga además el homicidio de un adolescente de 16 años en Casavalle.

Un comerciante de 56 años murió este lunes tras ser rapiñado. El hecho ocurrió sobre las 18:45 horas en un comercio ubicado en Leandro Gómez y Cesar Cantú, en Piedras Blancas.

Personal de la Comisaría 18ª informó que la víctima se encontraba atendiendo el autoservicio cuando llegaron tres hombres y le exigieron el dinero de la caja. Luego dispararon varias veces y lo balearon antes de escapar.

El comerciante fue trasladado a un centro de salud y minutos después los médicos constataron su muerte. Tenía una herida de bala en el pecho y otra en una pierna.

Policía investiga homicidio de adolescente.?

Un joven de 16 años murió también este lunes luego de ser baleado.

Personal de la Comisaría 17ª se presentó sobre las 15 horas en Antillas y San Martín, en Casavalle, al haber sido alertado por un incidente que había dejado al joven herido.

El adolescente fue trasladado a un centro de salud en la camioneta de un particular y los médicos que lo atendieron constataron que tenía dos heridas de bala, una de ellas en un brazo y la otra en uno de sus hombros. También en ese momento los médicos confirmaron su fallecimiento.

Según información de Jefatura de Policía de Montevideo algunos testigos dijeron que momentos antes el joven estaba con su hermano y tres hombres se les acercaron disparándole varias veces.

La Policía encontró un revólver en una zanja del lugar y trabaja para esclarecer lo sucedido y encontrar a los autores.



Policía logró detener al delincuente que hoy irá a la Justicia. Foto: Archivo de El País.

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