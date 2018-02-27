Tras asalto al súper donde mataron a cajera, esta semana ya robaron otros dos comercios

INSEGURIDAD

La Policía trabaja en dos asaltos que tuvieron lugar el domingo y el lunes de esta semana.

Luego del asalto al supermercado Súper Vero, en el que el "Kiki" asesinó a la joven cajera Florencia Cabrera y baleó a un guardia de seguridad, se registraron dos nuevos asaltos a comercios del rubro que tuvieron lugar el domingo y el lunes de esta semana, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El primero ocurrió en el barrio Jacinto Vera, en el cruce de las calles Cufré y Colorado. Al lugar llegaron cuatro personas en tres motos que ingresaron al negocio portando armas de fuego.

Luego de reducir a los trabajadores lograron robar el dinero de las cajas registradoras y después el de la caja fuerte. Los cuatro delincuentes se dieron a la fuga en las motos en las que llegaron.

El otro robo ocurrió el lunes de mañana en la zona del barrio Reducto. Un hombre ingresó al supermercado con un arma de fuego y exigió el dinero de la recaudación.

Los empleados le dieron la plata y los cheques de la caja registradora antes de que el asaltante se escapara, según un testigo, en una moto. Los hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad del lugar.

La Policía trabaja en ambos hechos delictivos y busca dar con los responsables de los actos.