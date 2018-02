Tránsito: 80 muertos en 2 meses

En los primeros dos meses del año se registraron en rutas nacionales y en las calles de ciudades cerca de 80 fallecidos en accidentes de tránsito. La cifra fue brindada a El País por Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), quien sostuvo que en la actualidad "se está dando una estadística que para el país es verdaderamente un desastre".

Solo en el último fin de semana se registraron ocho siniestros fatales. El primero ocurrió el sábado en Artigas en la entrada a la localidad de Topador, a unos 40 kilómetros de la capital departamental. Un conductor perdió el dominio de su vehículo y chocó contra una parada de ómnibus, falleciendo en el lugar. La víctima era un recluso que se encontraba en su salida transitoria.

En ese mismo departamento ocurrió otro accidente mortal: un ciclista de 16 años perdió la vida cuando transitaba por el Puente Internacional de Concordia e impactó contra un taxi matriculado en Brasil.

El domingo, en tanto, ocurrieron seis accidentes más. Cerca de las 20:00 horas, un despiste en el cruce de la Ruta 5 y Ruta 88 dejó como saldo dos fallecidos —un hombre de 33 años y una mujer de 24— y dos personas en grave estado, entre ellos una niña de 5 años, que se encuentran internadas en CTI,

Próximo a Pueblo Edén, en Maldonado, un camión que trasladaba madera y era conducido por un ciudadano paraguayo de 54 años, volcó provocando la muerte de su único ocupante. También en Maldonado, en calle Jacinto Vera y Pan de Azúcar, volcó un cuatriciclo y quien iba al volante, Henri Edgar Acosta de 62 años, falleció en el lugar.

En Flores, por su parte, una camioneta iba por la Ruta 3 cuando al llegar a la altura del kilómetro193 embistió a un peatón que caminaba en el mismo sentido. A consecuencia del impacto, la víctima, identificado como César Eduardo Roldán González, perdió la vida.

En el barrio Peñarol en Montevideo, una mujer que viajaba como acompañante falleció al caer de una moto e impactar contra una columna de alumbrado público.

Un testigo contó que tras el hecho el conductor paró la marcha pero luego huyó hacia las inmediaciones.

Rutas y días críticos.

Los períodos más críticos en estos 58 días del año se dieron durante los fines de semana. El 6 de enero, Día de Reyes, hubo cinco muertes en cinco accidentes de tránsito distintos, mientras que otras de las jornadas más sangrientas ocurrióeron el sábado 27 y domingo 28 de enero, cuando murieron doce personas: ocho de ellas viajaban en un auto que chocó contra el trailer de una camioneta en San Carlos, Maldonado, luego de que uno de los neumáticos le explotara.

"La época estival suele ser crítica para el tránsito porque el flujo vehicular aumenta mucho con la llegada de turistas al país. Y esa situación empeora los fines de semana", opinó Mario De Feo, vicepresidente de la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito de Uruguay.

Otra de las razones que pueden explicar el fenómeno, de acuerdo a De Feo, es el mal estado en que se encuentran algunas rutas. "La 26 que va hacia Salto es lamentable al igual que la 3, por la cual circulan muchos camiones con cargamento pesado hacia las papeleras. A eso hay que sumarle la falta de horas de sueño de los camioneros, lo que ha estado presentes en varios siniestros", dijo.

En cambio, para Arturo Borges del ISEV, más que el estado de las rutas, el mayor problema está en "la brutal ignorancia de muchos conductores de cómo es el sistema del tránsito, sumado a la falta de controles en las carreteras, algo en lo que también coincide De Feo.

"Eso forma un combo decisivo que explica en parte esta estadística brutal", dijo el director del ISEV. "Los uruguayos seguimos pensando que manejamos bien cuando en realidad muchos andan por la izquierda como si estuvieran en Inglaterra, no saben adelantar, no señalizan bien, andan a velocidades excesivas y no entienden que los vehículos a alta velocidad necesitan varios metros para poder frenar", agregó.

Para tratar de cambiar la situación, tanto De Feo como Borges propusieron aumentar los controles ya que según dicen "somos hijos del rigor".

Cambiar el foco.

"Hoy la velocidad mata más que el alcohol. Para el alcohol hay una campaña bárbara, pero para la velocidad que ya sabemos desde hace 4 o 5 años que es lo que está indicando el nivel de mortalidad en la ruta, todavía no se ha logrado reconocer cuál es el diagnóstico", dijo Borges.

"En Uruguay no hay autopistas pero la gente maneja como si las hubiera. Muchas rutas pasan por el medio de los pueblos y tenemos al peatón, al ciclista y al auto en el mismo lugar pero con una diferencia de velocidad que si llega a haber un conflicto o un problema es casi imposible que el auto pueda frenar a tiempo", opina.

Según dice, lo que se precisa en las rutas son cámaras y más dispositivos y personas que controlen la velocidad. "La prueba está en Montevideo: en los lugares que pusieron los controles se pacificó el tránsito. ¿Por qué cuando vemos un radar andamos despacito y si no no? Porque nos gusta siempre estar al límite", aseguró.

En la misma linea, De Feo indicó que en las rutas que van hacia el este, donde suele haber más controles, se respetan más las normas, pero en otras, como las que van hacia el norte, donde hay menos controles, "la cantidad de accidentes aumenta bastante". Según opinan, la falta de personal que tiene la Policía Nacional de Tránsito, también influye en las cifras de accidentes. "Muchos se han jubilado o se han ido y no han repuesto personal. No se puede controlar 10 mil kilómetros de rutas con poco más de 100 efectivos, por más que haya voluntad", opinó Borges.

Espirometría positiva casi llega al 10%.

En los primeros 15 días de enero, se realizaron 608 espirometrías a los conductores que participaron en siniestros de tránsito con lesionados. En el 93% de los casos no se encontró alcohol en sangre. En el caso de los resultados positivos (7%), poco menos de la mitad (19 de 43) presentaba 1,2 gramos o más de alcohol por litro de sangre, lo que equivale a estar borracho, mientras que 10 de 43 tenían 0,1 a 0,3 gramos por litro.

Longo: "Hay que implementar radares en todo el país". El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Fernando Longo, en diálogo con el programa radial En Perspectiva, se refirió a los siniestros en rutas nacionales y a sus mortales consecuencias y aseguró que hay controles y fiscalización. "No se le puede echar siempre la culpa a la autoridad del Estado por lo que hace o no hace. Primero que nada hay un problema de conducta personal de cada uno de nosotros. Todos somos conscientes de lo que pasa si no respetamos las normas de tránsito", sostuvo. Para él, la gran mayoría de los siniestros son evitables.



"A mí me consta que hay presencia de la Policía. Pero tenemos que buscar herramientas tecnológicas que mejoren esta situación. Hay que implementar radares en todo el país", opinó.



De acuerdo a Longo, en los primeros 15 días del año la Policía Nacional de Tránsito aplicó 150 multas por exceso de velocidad. Durante ese mismo período se registraron 20 fallecidos en siniestros de tránsito, la mitad de ellos circulaban en moto y tres de cada cinco, se accidentó en rutas nacionales. Hubo asimismo 1.043 heridos leves y 159 graves

Cuatro claves de los siniestros viales.

1 - La cifra puede aumentar.

En estos 2 primeros meses del año hay 80 fallecidos por accidentes de tránsito. La cifra puede aumentar y volver más preocupante la estadística. Se debe esperar un tiempo mayor para tener datos acerca de la evolución de los heridos de gravedad.

2 - Fin de semana, lo más crítico.

Los días en que más ocurren siniestros viales son sábado y domingo. El motivo es que aumenta la circulación de vehículos que se trasladan a los distintos balnearios del país. Al caer la tarde del domingo, el movimiento de coches se intensifica.

3 - "No sabemos conducir".

Para Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), parte del problema está en que los uruguayos manejan a altas velocidades, no señalizan correctamente, adelantan mal y manejan mucho por la izquierda.

4 - Aumentar los controles.

Para mejorar la situación proponen un aumento importante de los controles a través, por ejemplo, de la colocación de más cámaras y radares en las rutas así como la contratación de más funcionarios que trabajen en la Policía de Tránsito.