Toneladas de basura se levantaron en las playas

Ayer tuvo lugar la séptima jornada anual de limpieza de playas, en el marco del Día Internacional de la Limpieza de Costas. Estas jornadas de carácter voluntario se vienen organizando en Uruguay desde el año 2009. El año pasado se recolectaron en un día más de 4 toneladas de basura. La iniciativa surgió de una ONG llamada Ocean Conservancy que según un informe publicado recientemente, estima que para el 2025 podría haber un tonelada de plástico en el mar por cada 3 de pescado.

Cada año, cientos de miles de personas de cien países pasan la jornada recolectando basura en sus playas locales.

En Uruguay, la acción reunió a 3.500 voluntarios en las costas de los departamentos de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

Los trabajos de recolección y observación de residuos, en el caso de Montevideo, se realizaron principalmente en la Playa Ramírez. Pero también hubo actividad en la Playa Buceo, previo a la liberación de cuatro tortugas rehabilitadas por la ONG Karumbé.

Escolares participaron en forma activa de la limpieza. Por tercer año consecutivo, niños de Nivel 5 pertenecientes a educación inicial del Colegio y Liceo Santa Elena, junto a Karumbé, participaron de la liberación de tortugas al mar.

Durante todo el año, los pequeños asistieron en diversas oportunidades al llamado"Hospital de las tortugas" donde funciona el proyecto de Karumbé y comenzaron el apadrinamiento de las mismas. Las visitaron en varias oportunidades, les pusieron nombre, las observaron, curaron, midieron y pesaron, y ayer al fin las devolvieron al mar.

Este año también participaron los niños del Jardín 221.

En el este.

En Maldonado, la iniciativa fue apoyada por la Intendencia Departamental y los municipios de Punta del Este y Piriápolis, así como por vecinos y organizaciones no gubernamentales y voluntarios de todas las edades. La jornada soleada fue ideal para la tarea.

En Punta del Este, la limpieza se centralizó en la Parada 1 de la Playa Brava, frente a la escultura "Los Dedos". Pero los voluntarios anduvieron recolectando bolsas de plástico, botellas y otros residuos en varias áreas de la Brava y la Mansa.

El portal Noticias Rocha indicó que en ese departamento "fueron cuatro los balnearios que participaron de la jornada, que se realizó entre las 10:00 de la mañana y el mediodía.

En La Paloma, los voluntarios se reunieron en las playas Los Botes y Bahía Grande; en Punta del Diablo, en la Playa Rivero; en la Coronilla, en la bajada de Las Malvinas; y en La Pedrera partieron desde la Rambla y la avenida principal.

La sociedad civil se sumó al reto

La Jornada de Limpieza de Costas contó con el apoyo de las intendencias y municipios costeros, y más de 30 organizaciones de la sociedad civil y centros educativos. A la edición se sumó el respaldo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y

la Embajada de Estados Unidos.

Punta del Este: los voluntarios bajaron a las playas a limpiar. Foto: R. Figueredo.

Jornada convocó a voluntarios en seis departamentos