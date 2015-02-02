Tomó de rehén a un sereno para robar camión

Una violenta rapiña contra un repartidor se produjo este sábado en Montevideo, cuando un delincuente tomó por rehén a un sereno que trabaja en un comercio donde iban a entregar mercadería.

El chofer de un camión de reparto de hielo, llevaba mercadería hacia un comercio ubicado en Paso de la Arena y Del Fortín. Cuando el sereno del local abría la puerta para permitir el paso del pesado rodado, un delincuente tomó al sereno por sorpresa y poniéndole un revólver en la cabeza exigió la entrega del dinero que traía, producto del reparto del día.

Al ver que su compañero corría peligro, bajó y entregó el efectivo. El ladrón fugó a pie con el botín.

Ataque.

Un hombre de 74 años fue atacado a balazos cuando intentaba resistirse a una rapiña con un bastón.

El delincuente amenazó con un arma de fuego al hombre, quien lo golpeó con el bastón. El asaltante, ofuscado por la actitud del anciano, le disparó varias veces, alcanzándolo en una pierna, tras lo cual fugó.

Violento asalto