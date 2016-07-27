Taxistas se movilizaron frente a la Intendencia en rechazo a Uber

Funcionarios policiales fueron movilizados a 18 de Julio por la marcha del Suatt para impedir el corte total de la principal avenida. Desde las 17 horas rige un paro del sector.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt) realizó una movilización en 18 de Julio, frente a la Intendencia de Montevideo, en rechazo a Uber, entre las 18 y las 19 horas.

Según pudo confirmar El País, el tránsito en la principal avenida fue cortado en la senda hacia el Obelsico. La consigna es "Por un transporte popular, no a Uber y a las multinacionales".

El secretario general del Suatt, Antonio Diez dijo a El País que la medida fue tomada en asamblea y la fecha había sido votada anteriormente en un plenario, a pesar de que no existió un comunicado previo anunciando este paro, como el sindicato a hecho en anteriores ocasiones.

Entre las 18 y las 19 horas, se estima que unos 400 ómnibus de transporte colectivo circulan en ambos sentidos por la avenida.

Operativo policial en la IMM.

Funcionarios policiales fueron movilizados a 18 de Julio por la movilización, según pudo comprobar El País. Los uniformados explicaron que no se permitiría el corte total del tránsito.

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Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez Operativo policial en la IMM por movilización del Suatt. Foto: Gabriel Rodríguez Operativo policial en la IMM por movilización del Suatt. Foto: Gabriel Rodríguez La Policía espera la llegada de los taxistas a la IMM. Foto: Gabriel Rodríguez La Policía espera la llegada de los taxistas a la IMM. Foto: Gabriel Rodríguez Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli

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