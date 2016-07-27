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El País Información

Taxistas se movilizaron frente a la Intendencia en rechazo a Uber

27/07/2016, 20:18
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Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli
Darwin Borrelli

Funcionarios policiales fueron movilizados a 18 de Julio por la marcha del Suatt para impedir el corte total de la principal avenida. Desde las 17 horas rige un paro del sector.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt) realizó una movilización en 18 de Julio, frente a la Intendencia de Montevideo, en rechazo a Uber, entre las 18 y las 19 horas.  

Según pudo confirmar El País, el tránsito en la principal avenida fue cortado en la senda hacia el Obelsico. La consigna es "Por un transporte popular, no a Uber y a las multinacionales".

El secretario general del Suatt, Antonio Diez dijo a El País que la medida fue tomada en asamblea y la fecha había sido votada anteriormente en un plenario, a pesar de que no existió un comunicado previo anunciando este paro, como el sindicato a hecho en anteriores ocasiones.

Entre las 18 y las 19 horas, se estima que unos 400 ómnibus de transporte colectivo circulan en ambos sentidos por la avenida. 

Operativo policial en la IMM.

Funcionarios policiales fueron movilizados a 18 de Julio por la movilización, según pudo comprobar El País. Los uniformados explicaron que no se permitiría el corte total del tránsito.

Si no puede ver el video haga click aquí 

Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli
Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli
Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli
Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Movilización del Suatt frente a la Intendencia. Foto: Gabriel Rodríguez
Operativo policial en la IMM por movilización del Suatt. Foto: Gabriel Rodríguez
Operativo policial en la IMM por movilización del Suatt. Foto: Gabriel Rodríguez
Operativo policial en la IMM por movilización del Suatt. Foto: Gabriel Rodríguez
Operativo policial en la IMM por movilización del Suatt. Foto: Gabriel Rodríguez
La Policía espera la llegada de los taxistas a la IMM. Foto: Gabriel Rodríguez
La Policía espera la llegada de los taxistas a la IMM. Foto: Gabriel Rodríguez
La Policía espera la llegada de los taxistas a la IMM. Foto: Gabriel Rodríguez
La Policía espera la llegada de los taxistas a la IMM. Foto: Gabriel Rodríguez
Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli
Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli
Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli
Manifestación del Suatt frente a la IMM. Foto: Darwin Borrelli

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