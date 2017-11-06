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El País Información

Taxista fue baleado en la madrugada: gremio decretó paro y marcha desde las 15 horas

06/11/2017, 14:34
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Apenas conocido el procesamiento de un taximetrista, el Suatt convoco a un paro. Foto: A. Martínez

MONTEVIDEO

Mientras la Policía investiga lo sucedido esta madrugada, cuando un taxista fue baleado, el gremio informó que habrá paro y movilización esta tarde.

En la madrugada de este lunes un trabajador del taxímetro fue baleado.

Desde el Sindicato Único del Taxi (Suatt), informaron que "el trabajador está estable y se aguarda más información en las próximas horas". Esta mañana los trabajadores se reunieron en el local sindical.

Fernando Pereyra, integrante de la Unott, dijo a El País que decretaron un paro que comenzará a las 15 horas y aún no tiene hora de finalización.

Se concertarán en el local sindical y desde allí marcharán hacia el edificio de la Intendencia de Montevideo.

La Policía investiga qué fue lo que sucedió y si se trató de un intento de rapiña: Subrayado informa que el taxista iba solo en el vehículo y recibió un disparo desde afuera. 
El hecho sucedió pasadas las 2 de la madrugada en Camino Paso de la Española y Carlos A. López, en Manga. El trabajador tiene 31 años.

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