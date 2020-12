Violencia doméstica: hasta octubre de 2020 se registraron 33.000 denuncias

Desde enero y hasta octubre de este año se registraron 33.004 denuncias por violencia doméstica y situaciones asociadas, informó el Ministerio del Interior a través de un informe realizado son los datos recabados en base al análisis de las denuncias recibidas.

Este número es el mayor registrado desde 2017, año en el que durante el mismo período se recibieron 32.454. Un año después la cantidad de denuncias realizadas fue de 32.775 y en 2019 32.824. Estos datos demuestran que ha habido un ascenso sostenido en el número de llamados de alerta.

En un 61,1% de los casos, se trató de parejas o ex parejas de la víctima. Ese número es del 38,6% en el caso de familiares tanto sanguíneos como políticos y en un 0,3% otro tipo de personas con las que la víctima convivía, sin ser parejas, ex parejas o familiares.

Con respecto al tipo de violencia ejercida, en el 49,7% de los casos se trató de violencia psicológica, en el 41,8% fueron casos de violencia física, en 5,6% hubo violencia sexual, en 2,6% se trató de violencia patrimonial o económica y en 0,3% se debió a su identidad de género o su orientación sexual.

En cuanto a las víctimas, en la gran mayoría de los casos se trató de mujeres, con 71,2%. Mientras que en el caso de los hombres ese número es de 28,8%. De forma inversa, el 79,6% de los indagados fueron varones, mientras que el 20,4% fueron mujeres.

Dividiendo por franja etaria, la mayor parte de las denuncias fueron respecto a jóvenes de entre 13 y 17 años (25%), seguidas por mujeres de 18 y 38 (20,6) y de 39 a 58 (20,4%). Los menores casos registrados fueron en víctimas de 59 y más años (6,7%).

Respecto al análisis de las denuncias también se pudo determinar que en un 55,8% de los casos la víctima tenía medidas de protección, que en 49,2% los hechos de violencia había niños presentes y que en 5,3% había presencia de armas de fuego.

Además en el 82,2% de los casos había una denuncia previa en contra del agresor y en un 69,7% la víctima no había realizado una notificación previa frente a las autoridades.

Los datos fueron emitidos por la cartera en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra Todas las Formas de Violencia Hacia la Mujer, que tuvo lugar el 25 de noviembre. Ese día, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) presentó su Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia basada en Género y Generaciones de 2019.



DATOS ÚTILES



Violencia doméstica



Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.