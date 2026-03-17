Vecinos de la Comercial sin luz luego de que una retroexcavadora provocara daños en cables de UTE

Un grupo de vecinos del barrio la Comercial pasaron parte de la mañana y la tarde de este martes sin electricidad luego de un incidente que involucró a una retroexcavadora y al cableado de UTE. Los residentes y comerciantes de la zona manifestaron su descontento a El País y pidieron mayor celeridad por parte de la compañía estatal.

El accidente ocurrió en Carlitos Roldán, una calle de solo una cuadra que une a Cufré con Juan Paullier, a una cuadra de Nueva Palmira. Trabajadores de una empresa privada que se encuentra demoliendo una vivienda dijeron a El País que tenían previsto trabajar en el lugar hasta el miércoles, para lo que cuentan, sostuvieron, con permisos de la Intendencia de Montevideo (IMM). Para el momento en el que El País llegó al lugar, se encontraban levantando las señalizaciones y valizas, ya que el inconveniente les impidió seguir trabajando.

Es que en medio de las tareas, la retroexcavadora enganchó el cableado de electricidad, lo que dejó sin luz a toda la manzana.

"Tuvimos que frenar hasta que llegue la UTE para arreglar los cables. Tuvimos mala suerte", dijo uno de los trabajadores.

El hecho, despertó el malestar de los vecinos, que increparon a los obreros. "Fue un enfado entendible de la gente", aseguró el hombre a El País.

Está previsto que la demolición finalice este miércoles, para luego de Semana de Turismo comenzar con la construcción de un pequeño edificio de tres plantas.

Horas después del incidente los vecinos y comerciantes continuaban reclamando por la "demora" en la respuesta de la UTE. "Estoy hace cuatro horas sin luz, viendo cómo hacer para que no se me derritan los helados", aseguró el dueño de un almacén.

"Llamamos porque empezó a irse y volver la luz, como un cortocircuito. Después se fue del todo. Estamos esperando porque nos dijeron que iban a solucionarlo", dijo una vecina.