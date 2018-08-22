Un chofer de la Intendencia de Montevideo crea su propio Uber

Batalla de apps de transporte en Montevideo

La nueva app busca competir ofreciendo mayor ganancia a conductores.

JUAN PABLO DE MARCO

Un chofer de la Intendencia de Montevideo desarrolla U Win, una aplicación similar a Uber que busca mejorar los ingresos de los conductores de transporte privado y que será lanzada en dos meses.

Hasta el momento ha recibido el interés de más de 700 choferes. Para lograr este servicio u2014que ya fue registrado en el departamento de Movilidad de la Intendenciau2014 entrevistaron de manera telefónica y presencial a decenas de choferes preocupados por la poca rentabilidad que deja trabajar en este rubro.

"La idea es que sea una aplicación que resuelva la problemática de los choferes. Hoy tienen que meter 13 o 14 horas (en Uber) para poder sacar plata y cubrir los gastos del auto", comentó Peñalva.

Este chofer, quien trabaja seis horas diarias en la comuna capitalina, y además posee un local de comidas, fue conductor de Uber en el pasado y también fue dueño de un local de venta de celulares y accesorios. Contó que su padre también trabaja en la app estadounidense.

El desarrollo de la aplicación, por la que han invertido "una suma alta de dinero", fue realizada por un equipo de técnicos uruguayos y extranjeros.

Diferencias.

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Las tarifas de U Win serán idénticas a las de Uber. La diferencia la encontrará el usuario al recibir el estado de cuenta. "Con nosotros, si el viaje cuesta 200 pesos se le cobrarán 200 pesos. En Uber la cobran un 3% por recargo por ser computada como una transacción en el extranjero", comentó Peñalva a El País. Los usuarios podrán pagar con tarjeta de débito, crédito o cargar una billetera electrónica en los locales de Abitab o Red Pagos.

Cuando haya exceso de demanda, U Win activará la tarifa dinámica. Es decir, el precio se multiplicará hasta 1.5 del precio original, comentó.

La diferencia central para los conductores respecto a la empresa estadounidense es que esta se lleva el 25% de las ganancias en cada viaje y en U Win será del 15%.

Una de las peculiaridades de la app es que tendrá un botón de pánico. En caso de algún accidente, el usuario lo presionará y contactará de manera instantánea a algún familiar cuyo número debe registrarse previamente. Además, prevén sumar servicios de guinche, de cadetería y trabajan para incorporar remises y camionetas que realizan paseos turísticos.

Otras apps.

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Esta aplicación se suma a otras dos apuestas uruguayas que han surgido en el último año. Una de ellas es Uruguay Presente (UP), que lidera el ex gerente de Easy y Uber en Uruguay, John Tarin. Hoy tiene 1.000 choferes y más de 20.000 uruguayos registrados que utilizan el servicio con distinta frecuencia. La comisión para el conductor es del 10%. En un viaje de 173 pesos, entre ese importe y el canon a la Intendencia, al conductor le terminan quedando 138 pesos.

En Uber percibe 102, según un cálculo hecho por esta firma. En esta app, aldemás del 25 % a la empresa, el chofer debe pagar el canon a la Intendencia por kilómetro recorrido y la tarifa de solicitud.

Al inicio de su operación, UP cobró a muchos usuarios en euros y, en algunos casos, cifras más elevadas. "Estos problemas ya los hemos solucionado y ahora estamos pensando en promocionarla más a los usuarios", comentó Tarin a El País.

Desde el último mes, ofrecen conductoras mujeres solo para el público femenino.

Otra app uruguaya deseosa de cautivar choferes y usuarios montevideanos es Uruguayos De Verdad (UDV). Según informó El Observador en mayo, ofrece un 85% de las ganancias para los conductores.

Uber domina el mercado. En el último mes había 4.000 socios activos y 250.000 usuarios en la ciudad que viajaron al menos una vez. En segundo lugar viene Easy, que además ofrece la posibilidad de viajar en taxis.

Preocupados por la falta de rentabilidad, el año pasado los sindicatos de choferes le pidieron a la Intendencia de Montevideo que cierre el registro de permisarios. Desde el pasado 2 de mayo, y hasta el 31 de diciembre, los nuevos choferes que quieran inscribirse no podrán hacerlo.

Protesta ante Uber y la IMM

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Conductores de Uber realizaron una manifestación en contra de la empresa.

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Más de 30 conductores de Uber realizaron una manifestación en contra de la empresa frente a su oficina ubicada en Hocquart y Acevedo Díaz. La manifestación, organizada por el grupo Unidos, continuó en el entorno de la Intendencia de Montevideo con pancartas que decían "Uber nos roba".

"Cuando se cerró el registro de permisarios, dijeron que estaban abiertos al diálogo con los choferes y con la Intendencia, pero en realidad no dialogan con nadie", comentó Luis Esteves, vocero de la manifestación.

El conductor dijo que Uber tiene la misma tarifa hace dos años y que en este tiempo el precio del combustible ha aumentado cuatro veces. "Nos vemos obligados a trabajar 13 horas diarias y no estamos amortizando el auto", comentó.

La Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones se desmarcó de estas críticas. "No podemos decir que Uber nos roba", comentó Esteban Queimada, vocero del gremio. "La lucha por la rentabilidad está enfocada hacia los beneficios que tiene el resto de los actores del sistema de transporte", dijo.