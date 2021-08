El Estado adquirió las armas del duelo Batlle - Beltrán; sepa a cuánto se subastaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes de tarde se subastaron por US$ 11.550 las dos pistolas utilizadas en el duelo entre José Batlle y Ordoñez y Washington Beltrán. Para el remate de dichas pistolas se fijó una base de US$ 2.500, y se estimaba un valor de entre US$ 3.000 y US$ 5.000.

Se trata de armas que pertenecieron al ex presidente uruguayo Baltasar Brum, pasaron por cuatro descendientes y hasta ahora estaban en manos de la familia de Conrado Hughes Delgado, dijo el rematador.

Las armas las compró el Estado. Hubo entre 10 y 12 clientes, entre un argentino, un brasileño y un español que estaban interesados en la compra del lote y lo siguieron por teléfono.

La mayor oferta fue de un coleccionista uruguayo, informaron a El País desde Zorrilla Subastas. Sin embargo, amparado por la ley 14.040 de 1971 pensada para preservar el patrimonio nacional, el Estado igualó la oferta y las armas quedarán en su poder.



"El Estado tendrá preferencia para la adquisición, igualando la oferta más alta", indica el artículo 16 de esa ley.

"Son las piezas que más han levantado polémica y atención" de este lote, dijo el rematador en el evento que se transmitió en vivo por la web de Zorrilla subastas. La puja por estas armas se extendió por varios minutos.

La subasta fue de un “par de pistolas de práctica belgas de retrocarga, calibre 9 mm Flobert. Pavonadas, con decoración en plata 'arabescos'. Caños octogonales, con inscripción 'E. París. Calle Rivadavia 20. Buenos-Ayres', alusiva a la Armería de Ernesto París, fundada en 1857, más tarde Armería Rosetti.”, indica la descripción de Zorrilla subastas.

Remate de armas del duelo Batlle y Beltrán. Foto: Zorrilla subastas

“Empuñaduras en madera tallada 'hojas y flores'. Realizadas por el armero Gilles Mariette, Lieja (activo entre 1832 y 1865). Numeradas '2362' y '2363'. Largo total 36 cm. Faltante en martillo de arma No. 2362. Presentadas en caja original en madera de roble con interior forrado en pana verde, acompañada por cinco balas de época fabricadas por Marcel Gaupillat et Cie., Francia”, agrega.

El duelo se llevó a cabo el 2 de abril de 1920 entre el dos veces expresidente colorado Batlle y Ordoñez y Beltrán, un joven diputado promesa del Partido Nacional y fundador del diario El País, quien murió abatido en el Parque Central. Este era el tercer duelo que el expresidente colorado disputaba con dirigentes del Partido Nacional.