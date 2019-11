Reparan los monumentos a Luis Batlle Berres, Greetingman y Iemanjá

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzó a hacer tareas de reparación en el monumento a Luis Batlle Berres (ubicado en Bulevar Artigas y Luis Alberto de Herrera) y en la escultura Greetingman del Buceo. Posteriormente se intervendrá la estatua de Iemanjá, ubicada frente la Playa Ramírez, a la que se le retirarán las rejas y se le ganarán zócalos para colocar allí las ofrendas, además de mejorar su entorno.

Como diera cuenta El País en el mes de julio, un informe técnico elaborado por el arquitecto Daniel De León, de la Intendencia de Montevideo, alertó por el estado de la estructura de hormigón armado del monumento a Luis Batlle Berres, que aunque no tiene peligro de colapso, evidencia varias fisuras y ausencias de materiales.



Además, esta estructura de 33 metros de altura, que data de 1966, presenta un color que no es el original. Chorros de agua que deberían estar y no están, y letras de bronce que fueron robadas hace tiempo, son otra parte del deslucido presente de este monumento.

Por este motivo, la Intendencia realizó un llamado a licitación para recuperar la obra e intentar devolverle el espíritu original que le impregnó el arquitecto Fresnedo Siri, autor de otras construcciones emblemáticas de Montevideo como la Facultad de Arquitectura y el Palacio de la Luz. Para estos trabajos se invertirán aproximadamente tres millones de pesos.



“En algunos sectores del monumento se pueden apreciar claramente desprendimientos del revestimiento. (…) El sector más afectado por esta manifestación es el inferior de la cara que mira hacia el Norte, donde se ha desprendido un área relativamente importante”, indica el informe.



“En uno de los brazos (el ubicado más al Este) también se pudo constatar en su extremo superior otro tipo de desprendimiento, con pérdida total del material. Se presume que corresponde solamente a la capa de revestimiento y que el mismo se produce en la interfase con el hormigón de la estructura”, agrega el documento firmado por el arquitecto De León.



Las obras vienen siendo dirigidas por el Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia, a través de su División de Espacios Públicos, al igual que otras intervenciones que están haciéndose en monumentos icónicos de la ciudad con el fin de preservarlos.

"El coreano".

También se están ejecutando tareas en la escultura Greetingman, una donación de la Embajada de Corea que se encuentra frente a la rambla del Buceo. Si bien se trata de una estructura moderna, las misma acusa estragos por estar a la intemperie.

En la escultura Greetingman del Buceo también se realizan trabajos. Foto: El País

Se están arreglando fisuras y otros deterioros, para posteriormente pintar y limpiar el monumento, todo lo cual costará 460 mil pesos.



La escultura fue inaugurada el 25 de octubre de 2012 por la entonces intendenta Ana Olivera en la Plaza República de Corea, ubicada frente a la playa del Buceo. En julio de ese año, la IMM había aceptado una donación de US$ 24.000 ofrecida por la Fundación Yongang del Grupo Doosan de la República de Corea, para llevar a cabo la obra básica requerida para la colocación de la monumental escultura.



Se trata de una obra donada por el artista coreano Young-ho Yoo, quien estuvo presente durante la jornada de su inauguración. La escultura, de seis metros de altura, es una figura humana en actitud de saludo. El artista representa de esta manera la concordia y la paz entre las diferentes culturas. Y la elección de nuestro país se hizo porque Corea y Uruguay, así como Seúl y Montevideo, se encuentran en las antípodas geográficas del globo terráqueo.