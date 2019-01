Quedaron aislados tras rotura de puente y así se trasladan para llegar al otro lado de la ciudad

La bicicleta era uno de los problemas que más preocupaba tras el cierre del paso peatonal del puente giratorio de Carmelo, que sufrió importantes daños en su estructura cuando tres barcos se soltaron.

En un principio un barrio entero y varias instituciones quedaron completamente aislados al otro lado de la orilla del Arroyo de las Vacas. Esta situación se logró solucionar con un gomón dedicado al traslado que otorgó la Prefectura Nacional. Sin embargo debido al tamaño del embalse las bicicletas no podían entrar y una vez que se cruzaba no había un transporte terrestre para usar. Finalmente la Asociación de Voluntarios ADES prestó una lancha con la capacidad suficiente para trasladar a las personas con sus vehículos.



Daniel Bauman, vocero de ADES, dijo a El País que “se mantiene un servicio donde Prefectura y ADES realizan los cruces del Arroyo de las Vacas por agua”.



Dentro de los cruces “hubo casos de todo tipo, desde emergencias médicas hasta traslados de los pobladores que van y vienen de sus trabajos”. Incluso se realizó el cruce de Zoe, una bebe de tres meses y “la pasajera más joven que haya abordado la lancha”.



Uno de los objetivos es que las personas que quieran ir de un lado a otro no tengan que esperar demasiado tiempo, es por esto que además de las otorgadas por Prefectura, Ades puso a disposición tres lanchas.



“Se intenta dar una respuesta rápida, que no haya mucha espera. Al haber yates embarcaciones el tráfico es relativamente fluido porque la situación ya es medio traumática para la gente que no está acostumbrada”, indicó a Carmelo Portal Alejandro, tripulante de ADES.



El puente de Carmelo fue construido en 1912 y sufrió importantes daños luego de que tres barcos se soltaran a raíz de las fuertes lluvias durante el fin de semana. Las tareas de reparación son llevadas a cabo y por el momento no se ha informado una fecha de finalización.