Se proyecta el retorno de público a los estadios para después de la primavera, dijo Bauzá

Sebastián Bauzá, secretario nacional de Deportes, dijo en Punto de Encuentro (Radio Universal) que el gobierno tiene la proyección de que el público pueda volver a los estadios de fútbol después de la primavera. Explicó que están trabajando junto a Presidencia en base al “Pase verde”, que tendrá tres opciones: pacientes vacunados, los que han tenido COVID y ya tienen anticuerpos y los test rápidos que se puedan hacer antes de ingresar a algún espectáculo.

El jerarca aclaró que se buscará “no dejar a nadie afuera, porque no es obligatoria la vacunación”, pero señaló que esos temas serán definidos por cada federación.

Consultado sobre cuándo se podrá volver a las tribunas, Bauzá respondió: “Utilizo las palabras del ministro Daniel Salinas: en la primavera vamos a estar más libres y a vivir una normalidad mayor. Creo que vamos a tener que pasar el invierno y comenzar en primavera”.



Por otra parte, dijo que a nivel de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) se ha buscado intensamente la vuelta del público sobre todo por temas económicos, ya que allí no tienen ingresos, porque no reciben dineros por derechos de televisión. Sin embargo, señaló que “ha sido muy difícil poder controlar, porque el fútbol es pasión”.

El jerarca se refirió también a la reapertura de clubes y gimnasios, que se dio este lunes, y señaló que están estudiando cuántos de estos establecimientos volvieron a abrir tras la habilitación del gobierno, ya que se sabe que muchos enfrentaron problemas económicos e incluso algunos quebraron.

En referencia a la Copa América, Bauzá dijo que “o se juega o se suspende, no se puede postergar más”. “En Colombia ya vimos lo que pasa, en Argentina no hay fútbol profesional”, señaló y destacó que es un torneo “tan importante” que no descartó que “se termine jugando fuera de América del Sur”.