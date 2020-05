Trabajan en el protocolo para reabrir las plantas de clasificación de residuos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando el coronavirus llegó a Uruguay casi todo dejó de ser como era. Se tomaron medidas en todos los ámbitos de la vida para contrarrestar y frenar la propagación de un virus que aún no sabemos cómo detener. Entre esas medidas estuvo la de cerrar las cuatro plantas de clasificación a donde la Intendencia de Montevideo lleva sus residuos, y que dependen de la Dinama, el Ministerio de Desarrollo Social y la Cámara de Industrias Reciclables y que son parte del Sistema Nacional de Gestión de Envases. Como consecuencia, se retiraron los contenedores para residuos secos de la ciudad y los que permanecen no funcionan como tales.

La decisión de cerrar las plantas tuvo que ver con la protección de los clasificadores que trabajan en ellas que, según Juan Carlos Silva, de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus), son alrededor de 130.



Los motivos son dos: que no compartan un espacio que no les permite el metro y medio de distancia entre compañeros recomendado para prevenir el contagio del coronavirus y que no estén en contacto con los residuos.

De acuerdo a los últimos estudios, el virus puede permanecer hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón.



Aunque desde la Intendencia de Montevideo dijeron a El País que aún no tienen fecha para volver a abrir las plantas clasificadoras porque es una decisión que no depende solo de esa institución, sostienen la necesidad de retomar esos servicios: “Se atrasa mucho en la cabeza de la gente que ya tenía la costumbre de reciclar si sigue parado el tema”.

Desde el cierre de las plantas los clasificadores pasaron a estar en un seguro de paro parcial mientras realizan actividades de capacitación pero los problemas económicos a los que se enfrentan son, dijo Silva, “graves”.



Además, contó el portavoz de Ucrus, habían firmado un acuerdo con los organismos que integran el Sistema Nacional de Gestión de Envases para que los daños económicos de los clasificadores no fueran tantos y hasta la fecha no se ha cumplido.

“El acuerdo firmado consistía en que se compensara de alguna forma la pérdida económica que significaba el seguro parcial. Entre seguro de paro y las horas trabajadas uno llega a completar un 75 por ciento del salario y el acuerdo era que ese otro 25 por ciento restante, es decir, lo que faltaba para completar el salario fuera completado de alguna manera. El Mides comprometió alguna forma de complementar los ingresos a través de la tarjeta TUS (Uruguay Social) y otros mecanismos y al día de hoy no se han cumplido totalmente”.



Ahora, los organismos que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Envases, Ucrus y el Pit-Cnt están trabajando en un protocolo para poder reabrir las plantas clasificadoras de Montevideo.



La idea, en principio, es que vuelvan todos los clasificadores que no son población de riesgo.

Si bien no hay nada confirmado, Silva adelantó a El País que una de las medidas que se está manejando es que “los residuos tengan un período de reposo antes de ingresar a la planta”. Dice también que “en el caso de Canelones, por ejemplo, ya está incluido eso en el protocolo y los residuos tienen 3 días de reposo. ¿Qué tanto cubren esos tres días? ¿Qué tanta garantía hay de que si el material viene contaminado con el virus, se elimine esos tres días? No lo sabemos. Seguramente no es sea un cien por ciento, pero reduce bastante el riesgo”.



Por su parte, desde la Intendencia de Montevideo se alienta a las personas a que sigan reciclando generando compostaje hasta que se puedan volver a instalar los contenedores en la ciudad.

Algunos datos en el marco del Día del Reciclaje

Ayer domingo 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje. En 2005 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estableció la fecha de forma oficial para celebrarlo.



Desde Inacoop (Instituto Nacional del Cooperativismo) dijeron al respecto en su página web: “En Uruguay, la tarea de recolección, clasificación y reciclado de residuos se desarrolla, en muchos casos, por cooperativas de distintos puntos del país”.



Sin contar al departamento de Montevideo hay 115 clasificadores en las plantas de Salto, Paysandú, Paso de los Toros, Rivera, Durazno, Flores, Maldonado y Rocha, de acuerdo a información de Inacoop.



El Programa Uruguay Clasifica, de Inacoop en convenio con el Mides, busca “fortalecer a las cooperativas de clasificadores del interior del país y apoyar el proceso de cooperativización de los grupos de Montevideo, en el marco de la Ley de Envases”.