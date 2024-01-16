Lanzan programa para fomentar contratación de mano de obra local en la construcción; sorteo será el próximo miércoles

Redacción El País

Este martes se presentó el programa Promoción del Empleo, creado para fomentar la inserción de mano de obra local en proyectos de construcción tanto públicos como privados, para incidir positivamente en zonas de mayor desempleo.

En una primera instancia el programa funcionará en Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Mientras que en 2025 se extenderá a Colonia, Durazno, Treinta y Tres, Soriano, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha y San José y en 2026, se espera, alcance a Montevideo, Canelones y Maldonado. Pero para evaluar su desempeño, se creará una comisión que estará integrada por representantes de las gremiales y los trabajadores.

Este programa permitirá "que se genere una mayor descentralización a la hora de contratar personal para la construcción en todo el país y se empieza de Río Negro al norte, sobre todo en aquellas localidades que cuando va a una obra a veces hay gente que se siente que no tuvo una oportunidad", explicó el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, en rueda de prensa.

Ruibal señaló que si bien en la construcción "siempre se tomó en cuenta a las personas que vivían en el lugar", hasta ahora no existía una herramienta reglamentada.

Por su parte, el secretario general del Sunca, Daniel Diverio, señaló que esta iniciativa "recoge un planteo de los trabajadores y las trabajadoras de la construcción desde siempre" ya que en este rubro "el 80% de los trabajadores son contratados por el término de obra, lo que genera una permanente entrada y salida de la posibilidad de trabajo".

Para Diverio, esta nueva herramienta permitirá a los trabajadores del interior tener la posibilidad de "quedarse en su propio pueblo, generar las condiciones por lo menos para un seguro de paro y no tener que emigrar".

La presentación contó con la presencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que indicó a la prensa que esta iniciativa es una "señal de descentralización y de acceso" en la medida en que dará "garantías de transparencia para acceder nada más ni nada menos que a un puesto de trabajo en una obra local que tiene que ver con la construcción".

"Lo que importa es el procedimiento para la selección para evitar que haya gente que por no tener conexiones no tenga oportunidad", resaltó Mieres y señaló que su cartera puede intervenir de esta manera en aquellos casos en los que las convocatorias laborales habilitan el mecanismo del sorteo.

Obreros trabajando en la construccion de un edificio en Montevideo, ND 20230427, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

¿Cómo inscribirse?

Tanto empresas como trabajadores interesados en formar parte del programa, deberán inscribirse en el MTSS o a través de la web Vía Trabajo.

Habrá sorteos semanales en los que el sistema asignará trabajadores a cada proyecto priorizando los más próximos a su lugar de residencia. Automáticamente se seleccionará el doble de los que la empresa requiera para que éstos pasen a una segunda instancia, de entrevistas, acreditación y selección.

Con este convenio las empresas se comprometen a contratar un porcentaje de los obreros de las categorías IV, V y IV y el resto será de libre elección.

El primer sorteo será el próximo 24 de enero.