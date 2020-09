Piden destituir a líder sindical de Secundaria por denuncia de acoso

C. Tapia / T. Urwicz

La Comisión de Mujeres de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES-Montevideo) solicitó desafiliar a uno de los dirigentes históricos del sindicato. Se trata de Luis Martínez, referente de la lista 1° de Mayo, quien desde hace más de una década ocupa cargos en la dirección en el gremio. ¿La razón? Al menos dos denuncias de acoso sexual hechas de forma anónima a través de las redes.

La Comisión Directiva del sindicato será la que esta semana deberá resolver si se concreta o no la destitución del jerarca, propuesta por la Comisión de Mujeres, y que obtuvo el voto a favor en una asamblea llevada a cabo el sábado.



Martínez era parte de la dirección de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) hasta fines de agosto, cuando presentó su renuncia al cargo luego de estar varios meses de licencia médica. Antes también ocupó diversos cargos en ADES.



Si la destitución es aprobada por la Comisión Directiva, Martínez tendrá 40 días para pedir que se convoque a una Asamblea General, que podría anular la decisión de la Comisión Directiva.

A través de un comunicado, la Comisión de Mujeres advirtió que “si realmente Fenapes y ADES-Montevideo tienen una posición ética sobre el tema acoso y violencia machista, corresponde la inmediata desafiliación del profesor Luis Martínez”. Y cuestionó: “¿O vamos a esperar por el mismo sistema e instituciones que lo han encubierto por años?”.



Las denuncias contra Martínez son al menos dos y se hicieron a través del hashtag #MeLoDijeronEnElLiceo. Y aunque no aparece su nombre en los textos, sí se refieren a él como un referente del sindicato. La Comisión de Mujeres, dentro de su comunicado, sí lo identifica.



“Uno de los profesores denunciados por abusar de una estudiante y obligarla a practicarse un aborto es integrante del Comité Ejecutivo de Fenapes y jamás es mencionado en la denuncia, sin embargo, aludió a sí mismo al hacerse público este hecho aberrante, victimizándose y haciendo una vez más alarde de la complicidad de quienes lo encubren y defienden”, advierte el texto difundido, e inmediatamente nombra a Martínez.

Fuentes del sindicato ratificaron que Martínez es el profesor denunciado. El País intentó hablar con él, pero no obtuvo respuesta a los mensajes a su teléfono celular.



Otra de las denuncias advierte que “un profesor muy reconocido, parte importante del sindicato de la educación (…), se acostaba con alumnas”; agrega que “hacía comentarios desmedidos” y las “miraba como carne de res”.



A su vez, la Comisión de Mujeres pidió dar de baja a otro profesor que no tiene gran exposición gremial, y su situación también deberá ser resuelta por la dirección de ADES en los próximos días.

Antecedentes.

Más allá de este caso puntual, la preocupación que marcan algunos actores del sindicato es que se pueda sentar un precedente de que “cualquiera abre una cuenta anónima para perjudicar a alguno y de inmediato se decide su destitución”, advierte un dirigente varón. Otra sindicalista, esta vez mujer, que no forma parte de la comisión, plantea: “¿Conocés Las Brujas de Salem? Esto es lo mismo”.



La “guerra de sexos” dentro de los sindicatos de Secundaria no es cosa nueva. Todo empezó en 2018, cuando ADES-Montevideo votó a favor de la creación de una comisión de género. Poco después nació la Comisión de Mujeres -no de género- y se prohibió la eventual integración de hombres, pese a que los estatutos del gremio advierten que cualquier afiliado puede ser parte de la comisión que quiera. De ahí en más las rispideces entre algunos dirigentes y la Comisión de Mujeres fueron permanentes.

En tanto, en el último congreso de Fenapes, en diciembre de 2019, se votó sí la creación de una Comisión de Género a nivel nacional, encargada de recibir las denuncias y dar asistencia psicológica a los denunciantes de casos de abuso.



Por otra parte, José Olivera, dirigente de Fenapes, mantendrá el viernes una reunión con el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, para informarse sobre cómo vienen las investigaciones a denuncias hechas en internet a través del hashtag #MeLoDijeronEnElLiceo. También le planteará su disconformidad con la forma en que procesa Secundaria las denuncias, ya que, según el gremialista, no tiene abogados expertos en el tema.



El consejero Carlos Rivero, quien representa a los trabajadores en Secundaria, sostiene que “el organismo tiene su procedimiento”. “Se investigan todas las denuncias que llegan en base al protocolo de acoso sexual, pero no ha habido una explosión de denuncias a raíz del hashtag en las redes sociales”.

Secundaria recibe, en promedio, una denuncia por mes vinculada a presuntos acosos. Y, según Rivero, “esa tendencia es la que se ha mantenido este último tiempo”. De hecho, la acusación contra el sindicalista Martínez “no ha llegado” al Consejo.



Fiscalía tampoco tiene registrada, hasta el momento, una denuncia bajo el nombre de Martínez. La reunión del viernes con el fiscal Díaz “no será para hablar en concreto de este caso, sino que se había solicitado la semana pasada por la situación general”, explicó la sindicalista Leticia Tellechea, de la filial de La Paloma y una de las referentes de la comisión que analiza los casos de acoso y abuso.