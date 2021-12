Peñarol avanza gestiones con IMM para mejorar accesos a su estadio: ¿qué obras proyectan y cuál es la llave de la negociación?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un día de estadio lleno, la llegada y salida del Campeón del Siglo es a paso de hombre. El trayecto desde el Aeropuerto de Carrasco hasta la zona puede llevar hasta 45 minutos, y a veces más. El problema está instalado desde el día en que Peñarol lo inauguró, y si bien fueron implementadas alternativas para dar mayor fluidez al tránsito, todavía no hubo obras de fondo para paliar la situación.

La comisión directiva de Peñarol aceleró en los últimos meses las gestiones para buscar una salida a la problemática del tránsito en los alrededores de su estadio.



La institución tiene adelantadas las negociaciones con la Intendencia de Montevideo para asfaltar los caminos Siete Cerros y Manganga, las dos vías que rodean al estadio enclavado en el cruce de la ruta 8 y la Perimetral (ruta 102).



Estos dos caminos, de tierra y con banquinas, conectan las dos rutas, y se tornan uno de los mayores puntos de demora, sobre todo al finalizar los encuentros. La propuesta de la comuna es, además, flechar una vía en cada sentido y así lograr mayor fluidez.



También proyectan pavimentar el camino Justo González, que conecta ambas vías laterales. Eso permitiría circunvalar el estadio y facilitar la accesibilidad, sumado a un semáforo en Justo González y ruta 8.

El director de Movilidad de la IMM, Pablo Inthamoussu, dijo a El País que el proyecto en líneas generales está acordado, aunque “el desafío es conseguir los recursos”. El costo estimado es de US$ 2 millones.



Peñarol apunta a que parte sea financiado con apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y otra parte por la IMM. La comuna, en tanto, planteó utilizar el Fondo de Infraestructura Metropolitana, un fideicomiso ya montado para obras en la capital.



“Es cuestión de sentarse a conversar. Si se habilita la herramienta (del fideicomiso) es cuestión de ver qué puede poner cada uno. La voluntad está porque es innegable que es una situación a mejorar”, dijo Inthamoussu.



Por el lado de Peñarol, el seguimiento lo lleva adelante su comisión de infraestructura encabezada por el prosecretario Jorge Nirenberg, junto a los dirigentes Álvaro Queijo y Gastón Diz. La comisión tuvo este mes una reunión con el presidente del club, Ignacio Ruglio, donde les adelantó que ya charló del tema con la intendenta Carolina Cosse.

“Para asfaltar las dos calles la idea es recibir la plata de la intendencia y de OPP”, dijo Nirenberg a El País. “Ya se iniciaron conversaciones, tenemos el apoyo, y ahora tenemos que dar los pasos, como ellos solicitan, de presentación del proyecto y de sus costos”, afirmó.



Para la IMM la zona supone una nueva centralidad que, asume, deberá atender. Es que además del estadio de Peñarol y Zonamerica, la Facultad de Veterinaria inauguró en noviembre allí su nueva sede. Cosse afirmó en esa oportunidad que la comuna realizaría “toda una revisión” de la zona.



“Vamos a tener que hacer muchos trabajos, pero también es una oportunidad porque mucha gente va a querer vivir cerca de acá. Además habrá servicios y van a querer venir”, dijo.



Por su parte, Peñarol también tiene conversaciones adelantadas con Cutcsa, la Patronal del Taxi, y Zonamerica para otro proyecto que mejore el tránsito en la zona. La idea es generar una terminal de ómnibus, otra de taxis, y que Zonamerica pueda utilizar un nuevo estacionamiento para 1.500 lugares proyectado en un terreno del Ministerio de Ganadería sobre el cruce de las rutas 8 y la 102. “Los días que no haya partido, Zonamerica va a guardar en ese mismo estacionamiento camiones que estén en tránsito”, dijo Nirenberg.

El directivo sostuvo que todavía no hay un plazo fijado para estas obras, pero señaló que buscarán adelantar los tiempos lo más posible mediante nuevas reuniones con autoridades.



Inthamoussu coincidió en que el proyecto no reviste mayor complejidad de ejecución, aunque insistió con la salvedad de que la clave será acordar el financiamiento. “Teniendo los recursos es un proyecto relativamente sencillo que se puede hacer en poco tiempo”, dijo el jerarca. “Esto haría mejorar el acceso vehicular particular y también el de ómnibus”, concluyó.