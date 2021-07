A partir de este mes rige nuevo ajuste salarial para las trabajadoras domésticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de este mes rige el ajuste salarial previsto para el sector de las trabajadoras domésticas, que surge de la diferencia entre la inflación registrada desde comienzos 2019 hasta el mes pasado, y los ajustes salariales que se dieron en ese mismo período.

"Teniendo en cuenta la inflación desde el 1° de enero de 2019 al 30 de junio de 2021, que fue del 24,69%, y los ajustes salariales otorgados dentro de dicho plazo, que fueron de 23,84%, entonces el correctivo final surge que es el de 0,69%", explicó a El País Mabel Lorenzo de Sánchez, presidenta de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.



Este ajuste salarial deberá ser abonado con el sueldo de julio que se paga en agosto. "Esto sin perjuicio de los valores que surjan como consecuencia del acuerdo que posteriormente vamos a suscribir, porque el 29 de julio vamos a iniciar la primera reunión de la novena ronda del Consejo de Salarios del Grupo 21", detalló.



"El Grupo 21 está constituido por empleadores y trabajadores de servicio doméstico", explicó.



Con este aumento entonces el salario mínimo del sector quedará fijado en $ 22.245 por 44 horas semanales y 25 jornales mensuales, lo que significa un valor hora de $ 117.03.



Lorenzo recordó que la relación de los empleadores con los trabajadores domésticos "es de las más importantes y delicadas de la sociedad porque el escenario del trabajo es nada menos que el hogar de cada uno, lo máximo que se tiene".



En esa línea, la presidenta de la liga indicó que ayer jueves fue el Día Mundial del Trabajador Doméstico No Remunerado, que se refiere a las labores realizadas por las amas de casa.



"Las amas de casa son seres que parece que no existen, no se las reconoce", reflexionó.