Pacto sobre la recuperación salarial del gobierno con COFE se tranca en el final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Trabajo y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) negociaron ayer durante varias horas sobre la propuesta de recuperación salarial que se incluirá en la Rendición de Cuentas que hoy llega al Parlamento sobre las 18 horas. Pero aunque los trabajadores habían anunciado horas antes de que tenían la intención de llegar a un acuerdo, al fin de la tarde lo descartaron por una serie de artículos que proponen cambios en la carrera de los funcionarios públicos, una aspiración del gobierno nacional, y sobre todo del Partido Independiente.

Hoy a las 12 del mediodía habrá un nuevo encuentro en el Ministerio de Trabajo, y se intentará destrancar la negociación a muy pocas horas de que el Poder Ejecutivo envíe su propuesta de Rendición de Cuentas. “Seguiremos trabajando, pero no se firmó. El convenio se aprobó, pero hay algunos artículos en el capítulo de funcionarios con los que no estamos de acuerdo, según lo que nos dijeron. Los artículos no los vimos, pedimos que nos los muestren. Vamos a firmar si el Poder Ejecutivo nos confirma que estos no están en la rendición de cuentas”, dijo el presidente de COFE, Martín Pereira, a El País.



En tanto, fuentes del Ejecutivo advirtieron a El País que confían que hoy al mediodía se llegará a un acuerdo.

Los hechos

Antes de la reunión, Pereira escribió en su cuenta de la red social Twitter, y su mensaje se replicó en la cuenta oficial de COFE, que por asamblea se había “resuelto avanzar en la firma del convenio salarial con el Poder Ejecutivo”. Y agregó: “La misma asegura la recuperación salarial de la gran mayoría de los trabajadores, y para aquellos que no llegan al total de recuperación se estableció una cláusula de prioridad para el futuro”.



Según lo anunciado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el pasado lunes en conferencia de prensa, el incremento del gasto con la rendición será de más de US$ 100 millones, y el objetivo era lograr la recuperación total de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del Estado.



Incluso, en la mayoría de los casos, según supo El País, se llegaría al 6% que es reclamado por COFE, y en los salarios más bajos se superaría.

El convenio -señalaron las fuentes- incluye cobrar parte del correctivo en 2022. En 2023 la inflación proyectada, más parte del correctivo, más 1.500 pesos para los funcionarios que tienen sueldos hasta $ 80.000 nominales. En 2024 la inflación proyectada, más parte del correctivo, más 1,5% si el PIB pasa el 3% o 2% si pasa al 4%; si es menor del 3%, un 1% -se estima que será entre 3% y 4%. Y en 2025 la inflación proyectada más el correctivo.



Pero luego de que COFE manifestara su voluntad de acordar, estos artículos sobre la carrera de los funcionarios públicos llevaron a que la negociación se pusiera en pausa. Los cambios en este sentido son impulsados por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y sobre todo por Conrado Ramos, presidente de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), ambos del Partido Independiente.



Pocas horas después de la reunión, COFE dio su versión sobre la situación en un comunicado: “A pesar de tener la redacción ya acordada, unos artículos de la Rendición de Cuentas vinculados a las condiciones laborales y a la carrera administrativa, de los cuales COFE no tiene conocimiento alguno, hicieron que la firma se suspendiera”.