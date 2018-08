Quién es "Pacha" Cantón, el propietario del puerto donde desembarcaba el financista "K"

El lugar que más se menciona desde la semana pasada en las noticias que vinculan a Uruguay con la "ruta del dinero K" es Puerto Camacho, un puerto privado ubicado cerca de Carmelo, en el departamento de Colonia, que es gestionado por el empresario argentino Eduardo "Pacha" Cantón.

El puerto fue mencionado debido a una investigación del programa 4 Días de América 24, en la que se indica que este lugar era utilizado por Ernesto Clarens, un financista vinculado al fallecido expresidente Néstor Kirchner, que fue mencionado por algunos empresarios que declararon en calidad de arrepentidos luego de que salieran a la luz los llamados "cuadernos de las coimas", en los que se relatan presuntos sobornos a jerarcas kirchneristas a cambio de contratos de obra pública.

"Pacha" Cantón llegó a Carmelo en 1985 y cinco años después comenzó a trabajar en su proyecto Cantón Estate, que según su página web "no es sólo un emprendimiento inmobiliario", sino "una filosofía de vida".



En principio construyó su casa y el "Aeropuerto Internacional de Carmelo", que hace dos años pasó a ser nacional. En 1993 se inauguró el Club de Campo El Faro, donde Clarens se alojaba al llegar a Uruguay.



En declaraciones a Telemundo, Cantón confirmó que Clarens "tiene una casa acá" y pidió que "si el hombre tiene algún problema con la Justicia, que lo arregle él, que lo defina él y que pase lo que tenga que pasar". "Acá estamos trabajando en un proyecto a largo plazo serio, yo tengo una familia acá atrás", añadió.

Cantón Estate

La Justicia argentina sospecha que Clarens logró sacar unos US$ 200 millones moviéndolos a Uruguay en los 164 viajes (91 en barcos privados) que realizó al país entre 2003 y 2015.



Además de Puerto Camacho y El Faro, Cantón es propietario de "La Toscanita", una zona de casas con viñedos al estilo de La Toscana italiana, un complejo de 20 chacras llamado "Tierra de caballos" y "Pinares del hotel", ubicado alrededor del Carmelo Resort y Spa. Todos esos emprendimientos componen el Cantón Estate.



Además, "Pacha" Cantón es propietario de dos helipuertos en Uruguay.



El 23 de agosto, Cantón fue entrevistado por el programa La Mañana del Contestador de Radio Carmelo sobre los vínculos de Puerto Camacho con la investigación. Allí, criticó al periodista Luis Majul, quien conduce el programa 4 Días, quien había afirmado que "Puerto Camacho es un colador VIP". Cantón dijo que se "jugó la vida" por Carmelo y calificó a Majul de "estúpido" que tiene "una escopeta micrófono" y "se cree que puede decir algo”.



"Se hubiera comprado un perro caniche, se va al sur de Argentina, y encuentra un bolso, una mochila puede encontrar, y no encontró nada. ¿Viene a jorobarnos a nosotros que somos laburantes?", cuestionó.

La Aduana en Puerto Camacho

Cantón dijo a Telemundo que se confía en "la buena fe" de quienes ingresan al país a través de Puerto Camacho. "Entran a Uruguay y tienen un rol en el cual la Prefectura sale a cumplir su rol y la Aduana participa del desembarco de la persona. No agrede a la persona ni se mete en el barco. No le hace abrir los bolsos vehemente. Es algo turísticamente bien armado, se confía en la buena fe y también se cuida. No es un lugar donde hay que pasar por un escáner. No es un aeropuerto, es un puerto deportivo conectado con un país y turísticamente hay gente que viene todos los fines de semana", señaló.



El empresario argentino añadió que "supuestamente los viajeros tienen una revisación en Argentina" antes de embarcarse rumbo a Uruguay.

El director nacional de Aduanas, Enrique Canon, dijo ayer en conferencia de prensa que el destacamento de aduanas está a 11 kilómetros de Puerto Camacho y que los funcionarios hacen recorridas aleatorias tres o cuatro veces por semana. A las personas que desembarcan allí se les revisa el equipaje pero no los bolsos de mano o mochilas.



"Yo me hago la siguiente pregunta: es cierto que los bolsos de mano podrían contener una cantidad de dinero importante. ¿Cuántas veces tiene que pasar por la Aduana para llevar US$ 260 millones?", dijo Canon y agregó: "¿Dónde es mayor el riesgo de que US$ 260 millones entren al Uruguay? ¿en un bolso de mano o en una valija?".



Ernesto Clarens desembarcó 19 veces en Puerto Camacho entre 2011 y 2012.



En 2002, en el marco de un informe sobre narcotráfico, la diputada argentina Elisa Carrió afirmó que Cantón lavaba dinero en Carmelo.

El aeropuerto "internacional"

La página web de Cantón Estate recuerda que en 1990, mientras construía su casa, "Pacha" Cantón "encargó el cartel que decía 'Aeropuerto Internacional de Carmelo', y poco después aterrizaba la primera avioneta, habilitando el predio para los futuros vuelos".



La referencia es al Aeropuerto del balneario Zagarzuzú, ubicado a pocos kilómetros del predio del empresario argentino. Ese aeropuerto perdió el carácter de internacional en 2016 y cerró en octubre de ese año, luego de que se lo vinculara con "la ruta del dinero K".



Se estima que al menos 1.000 vuelos declarados aterrizaban cada año en ese aeropuerto, que llegó a ser el de mayor tráfico aéreo del interior del país después del de Punta del Este.



En abril de 2016, autoridades de la Fuerza Aérea constataron que la falta de funcionarios y de medidas de seguridad adecuadas lo volvían cada día más inviable para recibir aeronaves, al menos del exterior. Era un espacio aéreo sin torre de control propia, que no era captado por los radares de la capital.



En declaraciones a Telemundo, Cantón dijo que el cierre del aeropuerto se debió a que "cuando tenés algo que funciona y da fuentes de trabajo, hay gente que lo ve mal, gente que puede inventar que hay vuelos nocturnos en una pista de pasto". "La maldad existe y cuando pega, pega, te podés defender o no", señaló.



Aseguró que "la mayoría de la gente no entendió" la función del aeropuerto, y aseguró que las autoridades "no han podido soportar la presión en contra".

Vínculos con famosos y una tragedia en el Delta

Era febrero de 2012 cuando una yate de bandera uruguaya que navegaba por el Delta de San Fernando embistió una canoa en la que viajaba una familia. Como resultado murieron una niña de dos años y su madre, de 26.



El yate era manejado por "Pacha" Cantón. Días después del accidente, el empresario escribió una carta a sus amigos en la que dio su versión del hecho. Contó que pese a su falta de experiencia, brindó asistencia a la familia afectada y las trasladó al hospital más cercano. Afirmó haber sentido "que la señora se murió en mis brazos al llegar" y que se encargó de llevar a la niña al "mejor lugar posible en Buenos Aires" para que recibiera asistencia.



"Venía por el canal de la Serna rumbo a Carmelo, adelante mío un esquiador cayó, al venir atrás tuve que optar por llevarlo por delante con mi lancha o virar hacia la margen derecha. Lamentablemente en la maniobra me encontré con una barcaza con 4 mujeres y una beba, al llevarlas por delante herí de gravedad a la conductora. No dudé un instante en arrojarme al agua, la agarré, nadé con ella hasta mi lancha, la subí a la misma con ayuda", relató.



La familia de las fallecidas acusó a los tripulantes del yate de "no haberse mojado ni un dedo". "Miraban desde lejos y en ningún momento intentaron colaborar. Nunca quisieron reconocer su culpabilidad e intentaron escaparse, pero por suerte los detuvieron a tiempo", afirmaron a La Nación.

Cantón es conocido por haber estado vinculado al exbanquero Marcos Gastaldi y a Alejandro Gravier, marido de la modelo Valeria Mazza, con quienes llevó a cabo algunos proyectos inmobiliarios. En el caso de los negocios con Gravier, estos terminaron "con acusaciones cruzadas y reclamos de varios millones", según Clarín.



El empresario además fue relacionado con el exasesor de Carlos Menem, Emir Yoma, y con Laith Pharaon, hijo del magnate saudí Gaith Pharaon, constructor del Four Seasons, y señalado como responsable de delitos como "lavado de dinero" y "tráfico de armas".