ONG de protección animal rechazan proyecto sobre perros de razas peligrosas: “es un grave error”

La Coordinadora Nacional de ONG de Protección Animal emitió un comunicado en rechazo al proyecto sobre razas de perros potencialmente peligrosas presentado por la diputada colorada Nibia Reisch y considera “un grave error transitar ese camino”.

Además, solicitan al Instituto de Bienestar Animal “quien está a cargo de aplicar y gestionar la normativa vigente sobre Bienestar Animal" a que conforme "con urgencia su consejo directivo”.

La organización indica en un comunicado que “a nivel internacional se han realizado intentos para reducir o prohibir la convivencia con perros sobre la base de la raza o la apariencia”, pero que “los estudios de seguimiento no muestran ningún impacto en las tasas de mordedura después de su promulgación”.



“Además, a nivel científico no hay evidencia sólida para demostrar que algunas razas en particular estén sobrerrepresentadas entre los perros que han generado lesiones”, agrega.

La coordinadora entiende que “aplicar la normativa propuesta colocando el problema en los perros requiere aumentos enormes e irrealizables en el número de personal que fiscalice su aplicación, lo que elimina los recursos de otros problemas de seguridad pública que afectan a más personas y una reducción enorme del potencial de avance en aspectos de Bienestar Animal y control del maltrato, e inevitablemente se condena a confinamiento de por vida a muchos perros que nunca dañaron nadie”.

Asimismo, enfatizan en que en Uruguay “es poco probable que un enfoque regulatorio con énfasis en el perro sea práctico”, ya que hay aproximadamente 1.600.000 perros en hogares y 300.000 en situación de calle.



“Si pudiéramos inspeccionarlos a todos, no tenemos una forma establecida de predecir cuáles pueden representar un riesgo”, acotan.

Para esta organización, que nuclea a 16 ONG de 13 departamentos, “las soluciones se pueden encontrar en la educación de las personas que viven con perros acerca del cuidado y la supervisión adecuadas”.



También señalan que “un primer paso hacia la solución, como complemento de las intervenciones educativas, debe ser la identificación y erradicación de la venta clandestinas de perros”.

En el comunicado emitido este miércoles, la Coordinadora Nacional de Protección Animal anuncia que a la brevedad presentará a las Intendencias y la ANEP un proyecto educativo para el desarrollo de encuentros sobre Convivencia Responsable y prevención de mordidas.