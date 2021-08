MSP: “No hay distintos criterios” con IMM sobre habilitación de bailes en boliches

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A pesar de cierta confusión que trascendió ayer en redes sociales en torno a los protocolos vigentes para la habilitación de locales bailables y boliches, una fuente del Ministerio de Salud (MSP) aseguró que estos no se modificarán. La fuente reafirmó a El País que “no hay distintos criterios” entre la cartera y la Intendencia de Montevideo (IMM).

El supuesto problema se dio a partir de que varios boliches anunciaron que este fin de semana retomarían la actividad con fiestas habilitadas. La cartera había dejado “a disposición de cada gobierno departamental” la posibilidad de ofrecer bailes o no en lugares habilitados.



En este sentido, muchos bares que también cuentan con pistas de baile, tienen la posibilidad de pedir la autorización a la comuna con 48 horas de anticipación y una vez que cuenten con el aval, podrían realizar una fiesta allí. Esto, según indicaron desde el MSP, es distinto a que un bar permita que la gente baile, porque el protocolo para lugares gastronómicos es diferente al de las fiestas, a pesar de que hay locales que cumplen ambas funciones.

En el caso de restaurantes y bares, no hay una necesidad de estar vacunado contra el COVID-19, y la hora de cierre, en Montevideo, son las 2 AM. Pero, si un lugar está habilitado para hacer evento con baile, este deberá verificar que todas las personas que concurran estén vacunadas y la extensión no podrá superar las cinco horas.



Tanto el MSP como la IMM emitieron comunicados ayer aclarando que los protocolos se mantendrán funcionando como hasta ahora y, por lo tanto, si la comuna lo permite, los boliches podrán realizar fiestas para vacunados aplicando el protocolo elaborado por el MSP.



“No se otorgarán bajo ningún concepto permisos que no cumplan estos criterios”, enfatizó la IMM, que puntualizó: “En virtud de trascendidos de prensa, se aclara que no hubo revocación de permisos a la fecha”.