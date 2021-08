¿Bailes en boliches? Esto explica la IMM tras convocatorias y cancelaciones en redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Intendencia de Montevideo (IMM) emitió este viernes de tarde un comunicado donde puntualiza en qué situaciones se pueden realizar bailes en boliches y qué pasos hay que seguir para contar con la habilitación. La aclaración surge horas más tarde de que varios boliches anunciaran que los organizarían y otros denunciaran su suspensión.

"Bares, restaurantes y afines no podrán realizar instancias de baile ya que no tienen ese giro habilitado (nunca lo han tenido) y deberán finalizar su actividad a las 2 am tal y como lo establece el Decreto 15 del 13/01/2021 del Poder Ejecutivo", remarca el comunicado.

La comuna capitalina indicó que los "locales habilitados para realizar fiestas y eventos podrán, previa autorización, funcionar en dos formatos posibles".



Por un lado, para hacer eventos con baile, "podrán solicitarlo establecimientos habilitados para este giro que cumplan estrictamente las disposiciones departamentales (Res. Nº 3069/21) y los protocolos establecidos por el MSP". En estos casos, tal como indicó el MSP son eventos para personas que tengan "vacunación completa", que durarán "hasta cinco horas y no finalizar más allá de las 5 am". El aforo máximo permitido es de 200 personas si es cerrado y de 300 personas si el local es abierto. El espacio "debe estar dispuesto con mesas y sillas y se recomienda el uso de mascarilla".



En tanto, surge una segunda opción para actividades sociales en locales, que sería sin instancia de baile. También podrán solicitarlo "establecimientos habilitados para espectáculos públicos y que cumplan estrictamente las disposiciones departamentales (Res. Nº 3069/21) y los protocolos establecidos por el MSP". A diferencia de las instancias con baile no es necesario que concurra solo población vacunada, y cada personas tendrá que contar con un "lugar asignado" en el espacio.



"Los permisos se gestionarán sin excepción previa agenda web a través de este sitio web (https://montevideo.gub.uy) y con una anticipación no menor a 48 horas hábiles (Art. R. 1513.5 Volumen XIII Digesto Departamental)", señala el comunicado de la IMM. Según pudo saber El País, algunos permisos de habilitación para baile fueron negados este viernes, pero no porque no esté permitido, sino porque no contaban con la anticipación requerida por el digesto municipal.



"No se otorgarán bajo ningún concepto permisos que no cumplan estos criterios", enfatizó la comuna capitalina, que puntualizó: "En virtud de trascendidos de prensa, se aclara que no hubo revocación de permisos a la fecha".



Se recuerda, además, que entre la IMM y el MSP "continúan coordinando la fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente, tanto del MSP como la Departamental". En ese sentido, las sanciones por incumplimiento de las normas van desde las 4UR ( $ 5382 al valor actual) hasta las 350 UR ($ 470.939 al valor actual) pudiéndose asimismo dar cese de forma inmediata a los eventos que no cumplan con lo establecido por las autoridades".