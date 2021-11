Monzeglio sobre medida de Argentina que impide pagar en cuotas: "No creo que mueva mucho la aguja"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Central de Argentina prohibió la posibilidad de que los ciudadanos de ese país compren pasajes, alojamientos o servicios en el exterior en cuotas con su tarjeta de crédito. Al respecto, el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio, indicó que no cree que el cambio "mueva mucho la aguja" a los turistas que se espera que lleguen.



"Esto se analiza, como a través de una larga tradición que se han analizado una cantidad de medidas que antes del verano se toman por parte de gobiernos, que son soberanos y tienen todo el derecho a tomarlas, y como siempre los uruguayos tenemos que adaptarnos, respetarlas y buscar los formatos para seguir atrayendo turistas a nuestro país", expresó este viernes en rueda de prensa.



De todas maneras, Monzeglio indicó que si bien este tipo de medidas son "disuasivas", el tipo de público que se espera tener en esta temporada está acostumbrado a pensar en dólares. "Por lo tanto no creo que mueva mucho la aguja el cambio en el sentido de pagarlo en una sola vez", expresó



"Pero obviamente, todas las medidas disuasivas, como la que tomó Brasil en su momento en cuanto a los cruceros solamente de cabotaje, afectan a los países. Nosotros, en ese aspecto, somos un país abierto, hemos tenido las fronteras abiertas durante todo este tiempo para entrar y para salir, pero no podemos decidir lo que hacen los países vecinos", indicó.



Respecto a si se evalúan beneficios adicionales para contrarrestar la medida, el subsecretario consideró que por el momento es "muy temprano" para saberlo, ya que la decisión de Argentina se conoció ayer.



"Ahora estamos evaluando el alcance de esas medidas y cuánto puede afectar", agregó.



Ayer, a través de la Comunicación 7407, el banco argentino informó a las entidades financieras y a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito que desde este viernes no se podrán financiar en cuotas las compras efectuadas a través de los plásticos de pasajes hacia otros países y de servicios turísticos en el exterior.



El nuevo cepo al dólar llega a 10 días de las elecciones y a semanas que se inicie la temporada veraniega, es decir, el momento en que se aceleran este tipo de contrataciones. Es un intento por frenar una salida importante de divisas por gastos turísticos en el exterior aunque las proyecciones hablan de una merma importante en la cantidad de residentes locales que optarían por veranear fuera del país, por el diferencial de costos y las dificultades para acceder al dólar.