Gobierno argentino prohibió comprar pasajes y alojamiento en el exterior en cuotas

En medio de una importante escasez de dólares en Argentina, el Banco Central de ese país anunció este jueves que prohibió la posibilidad de que los ciudadanos argentinos compren pasajes, alojamientos o servicios en el exterior en cuotas con su tarjeta de crédito.

A través de la Comunicación 7407, la entidad que conduce Miguel Pesce informó a las entidades financieras y a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito que desde este viernes no se podrán financiar en cuotas las compras efectuadas a través de los plásticos de pasajes hacia otros países y de servicios turísticos en el exterior.



“Establecer, con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior, y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc), ya sea realizadas en forma directa con el prestador de servicio o indirecta, a través de agencias de viajes y/o turismo web u otros intermediarios”, dice la escueta y sorpresiva disposición del BCRA.