Ministerio de Trabajo recibió más de 550 denuncias por casos de acoso laboral y sexual en un año

La diputada suplente del Frente Amplio, Martina Casás, denunció al legislador titular de la banca Gustavo Olmos en setiembre del año pasado. A nivel interno la oposición ya resolvió que no hay pruebas de que haya habido acoso, sin embargo el caso sigue su rumbo en la órbita judicial y dentro de la cartera de Trabajo. Pero la denuncia a Olmos fue solo una de cientos que se procesan año a año en el ámbito laboral.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad recibió 566 denuncias del sector público y privado el año pasado y, para dimensionar la cifra, se debe tener en cuenta que no todas las personas acuden a la cartera sino que algunos casos se resuelven a la interna de las empresas. Del total, 512 se debieron a acoso laboral, 41 a acoso sexual laboral, ocho por discriminación y cinco por violación a la libertad sindical.

La cantidad de personas que se acercan al ministerio ha variado en el tiempo, con momentos de más reclamos y otros de menos. El abogado y socio de Ferrere, Alberto Baroffio, recordó que no había registros de las denuncias de acoso sexual laboral hasta 2005, y que la creación de una ley específica sobre el tema generó un incremento en las denuncias, pasando de ocho en 2009 -cuando se promulgó- a 26 en 2010 y 45 en 2011.

Por otra parte, el acoso laboral no tiene una ley específica, no obstante, hay “mucho acuerdo” y “criterios parecidos” en cuanto a qué implica que se configure o no una situación así, indicó Baroffio, y marcó que hay tres proyectos de ley a estudio en el Parlamento.

El inspector general de trabajo del MTSS, Tomás Teijeiro, explicó que las denuncias del ámbito privado se “presentan vía web o presencial”. Ante cada situación, se “asigna a un abogado” y se le “da vista a la parte denunciada”, y después de los procesos necesarios se hace una resolución.

En cambio, si es en el sector público -continuó-, “se intima al organismo a que haga la investigación salvo que sea contra autoridades jerárquicas máximas” ya que, en ese caso, se procede “igual que con privados” y lo hace esta oficina “para mayor garantía”.

Cifras

Se imposibilita saber cómo varió la cantidad de denuncias en comparación a 2022 debido a que la cartera de Trabajo no las discriminó por causales ese año. Desde el ministerio se informó que hubo 630 por derechos fundamentales. Y explicó que por “falta de funcionarios” se “decidió caratularlas a todas de la misma manera”.

Entonces, al comparar 2023 con 2021 -cuando hubo 289 reclamos-, se encuentra que hubo un aumento de 77% en las denuncias de acoso laboral. Se debe tener en cuenta que el número de 2021 puede estar influido, aunque sea en parte, por la pandemia y la caída de presencialidad en los lugares de trabajo. Lo mismo pasa con el año anterior, 2020, cuando también hubo una cifra baja de solo 238 denuncias.

No obstante, más allá de esta puntualización en cuanto a la pandemia, es importante marcar que la cifra de 2023 está un 43% por arriba del escenario de 2019, previo al covid, cuando hubo 357 denuncias.

Por otra parte, hubo 41 denuncias por acoso sexual laboral en 2023, marcando una suba de 14 reclamos con respecto a 2021 y ocho más que en 2020. No obstante, al comparar con el año previo a la pandemia, cuando hubo 48, hubo una leve caída de siete denuncias.

Alberto Baroffio, abogado y socio de Ferrere

Definiciones

Qué se considera acoso sexual laboral se definió en la Ley N° 18.561. Baroffio, abogado experto en temas laborales, explicó que uno de los componentes es que sea un “comportamiento que tenga naturaleza sexual”, sin importar el sexo de la víctima y el victimario.

Otra característica -siguió el abogado- es que la víctima tiene que rechazar el comportamiento, por lo tanto, tiene que ser no deseado. Por último, es que el rechazo “produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral”, o que “cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe”, dice la ley.

Baroffio, que está en la actividad privada, aseguró que trabaja con diferentes sectores de la industria y que hay una “tendencia muy generalizada de animarse a denunciar”.

También indicó que, ante una denuncia de acoso sexual laboral, es “raro” que la conclusión no sea al menos que hubo “algún desvío” del denunciado. Esto quiere decir que, aunque hay veces que se entiende que no se configura acoso sexual laboral según la ley, sí hubo “incumplimientos”, señaló.

Por otra parte, para explicar qué se entiende por acoso laboral, Baroffio tomó el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo. Allí se explica, comentó el abogado, que “implica un comportamiento humillante y de maltrato”, por lo que no es solo que una persona le hable mal a la otra.

Además, especifica que el acoso se puede “configurar por acción u omisión”; y puso como ejemplo de omisión que un jefe le pida a su equipo que presente una serie de propuestas, y que siempre descarte las sugerencias de la misma persona.

Un tercer elemento, señaló, es que el comportamiento tiene que ser “reiterado y sistemático”, por lo que debe haber “varios episodios que se generen en un período de tiempo prolongado”.

También se establece que el acoso lo puede hacer una persona o un grupo, y que es una “humillación suficiente como para generar daño a la persona o perjudicar el ambiente laboral”, añadió.