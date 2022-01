Casi un millar en la "lista negra" del fútbol, que impide ir a ver partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Era un clásico complejo: en la previa habían sido asesinados dos hinchas de fútbol: el 10 de enero pasado falleció, luego de cuatro días internado, el barrabrava de Nacional Washington Simón tras un ataque a tiros en la avenida 8 de Octubre, y ese mismo día un adolescente de 17 años murió en La Unión por un disparo a manos de un parcial tricolor. El partido del pasado sábado terminó con un pedido de Fiscalía de enviar a 20 personas a la “lista negra”, que actualmente es integrada por 927.

Las autoridades del Ministerio del Interior eran conscientes de que el primer clásico de este 2022 cargaba con violencia, tensión y amenazas cruzadas entre ambas hinchadas, pese a que ya se había imputado al principal sospechoso de matar al menor -y luego también al hombre que lo ocultó en Rivera, en donde fue detenido el presunto autor.

Y en las tribunas todo este contexto se hizo sentir: el encuentro terminó con la identificación de al menos 20 hinchas que fueron captadas por las cámaras de seguridad del estadio Centenario entonando canciones que incitan a la violencia o enroscados en batallas internas.



Se trata de un número que, tras el estudio que hará la Asociación Uruguaya de Fútbol, en conjunto con el Ministerio del Interior, podrán pasar a engrosar la “lista negra”.



El fiscal que intervino fue Fernando Romano, que desde diciembre pasado investiga distintas situaciones de violencia en redes sociales entre las hinchadas, a raíz de cánticos violentos que en ese entonces entonaron -y aparecieron en videos que fueron virales- jugadores de Peñarol y dirigentes de Nacional.



En el clásico del sábado, en concreto, ocurrieron dos cosas que detectaron las autoridades. Por un lado, en el primer tiempo del partido, la barra de Peñarol -ubicada en la tribuna Ámsterdam- celebró el asesinato de hinchas del otro club al cantar una canción en cuyo estribillo dice: “Cómo me voy a olvidar, cuando matamos a una gallina / cómo me voy a olvidar, fue lo mejor que me pasó en la vida”. Y por el otro, en la tribuna de enfrente -donde estaba la hinchada de Nacional- se generó una trifulca interna.



Son 20 hinchas que, a solicitud de Romano, pasarán entonces a integrar la “lista negra”, además de ingresar en la órbita de la indagatoria de este fiscal.

En diálogo con El País, Romano valoró como “importante” que estas personas sean sancionadas, pero opinó que para que realmente haya un efecto disuasorio, los clubes y la AUF deberían “cambiar el reglamento” para que haya sanciones económicas a las instituciones más duras. “Esa es la vía: que haya más intensidad con las multas”, dijo el fiscal.

Los impedidos

La famosa “lista negra” de la AUF existe desde hace algunos años, pero con la ley de urgente consideración (LUC) y un posterior decreto reglamentario de enero de 2021 (ver aparte) la sanción adquirió un marco legal y una definición de las faltas y sanciones más claras.



De acuerdo a datos de la AUF a los que accedió El País, actualmente, de los 927 impedidos de ingresar a cualquier espectáculo deportivo, hay 263 que son extranjeros, que fueron incluidos en ocasión de la disputa de las dos finales continentales celebradas el año pasado, la de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.



Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF, dijo a El País que el número de inhabilitados uruguayos se mantuvo “estable”. El crecimiento se explica por los infractores argentinos y brasileros. De los sancionados, el hincha que más tiempo lleva sin poder ingresar a un estadio acumula tres años.



“Es un sistema que ha funcionado y que ha permitido tener un control y así prevenir situaciones dentro de los espectáculos deportivos. Lo que ha pasado ha sido fuera de los estadios”, dijo Tealdi.



Según explicó Gerardo Lorente, gerente nacional del Deporte, desde que la lista es manejada tanto por la AUF como por el Ministerio del Interior, el ingreso de las personas a los ámbitos deportivos se impide tanto por decisión de la Justicia como por iniciativa de los clubes o federaciones deportivas.

Operativo sin incidentes Tras un despliegue de 800 efectivos el sábado por la tarde, desde seis horas antes de que comenzara el clásico, el encuentro terminó sin incidentes, más allá de lo ocurrido dentro de la tribuna Colombes. El partido implicaba un desafío para la cartera de seguridad, ya que en la semana previa había habido varias amenazas entre las hinchadas.



La sanción puede durar 15 años

El decreto número 1 de enero de 2021, que reglamentó los artículos de la LUC y dieron marco legal a la lista de impedidos, establece con precisión las causales y progresión de la gravedad de las conductas que pueden imputarse.



Así, en su artículo 6 se define que, por ejemplo, entran en la lista aquellos que incurran en “una conducta violenta o agraviante, tanto física como verbal, que tuviere vinculación con una actividad deportiva”, aunque lo hagan fuera del recinto. También se incluyen dentro de estas disposiciones aquellos actos que “puedan reputarse como humillantes o discriminatorios”.



Integrarán esta lista, asimismo, los que intenten ingresar al campo de juego sin autorización, incumplan “protocolos de seguridad o sanitarios”, utilicen pirotecnia, amenacen en redes o presten asistencia de cualquier tipo a “personas o grupos que manifiesten comportamientos violentos o promuevan la violencia”, entre otras varias definiciones.



La prohibición puede durar desde seis meses hasta 15 años si es dispuesta por una federación deportiva, o lo que entienda la Justicia, si es esta la que lo ordena.