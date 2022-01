Tras cánticos ofensivos en el clásico, Fiscalía pidió a la AUF integrar a 20 personas a la lista negra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Javier Benech, director de comunicación de Fiscalía, informó que el fiscal Fernando Romano identificó a 20 personas que realizaron cánticos ofensivos en el clásico.

Por este motivo, solicitó a la AUF que esas personas pasen a integrar la lista negra para que no puedan ingresar más a los espectáculos deportivos.

Trabajan con las cámaras para identificar a un grupo de hinchas de Nacional que participaron en una "serie de golpes".

Leodán González, el árbitro del partido, manifestó que "no logró escuchar los cánticos que me enteré después que hubo". “Los árbitros dentro del campo con los intercomunicadores, dialogando con los jugadores y con la vorágine del juego, no tomamos consciencia de los cánticos”, remarcó el juez internacional acerca de lo sucedido en el Estadio Centenario.