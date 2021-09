Marcha de la Diversidad contra la LUC y Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Estamos defendiendo, reivindicando y festejando nuestro derecho a ser, a vivir, a amar. Ocupando el mundo, porque es nuestro. Porque es de cada ser que habita el planeta y no del puñado de poderosos que se creen con el derecho a privatizarlo y a destruirlo”, así comenzó la proclama leída por los colectivos que lideraron ayer la Marcha de la Diversidad.

Lenguaje inclusivo, reivindicaciones políticas, exhortación (sin demasiado éxito) al uso de tapaboca, porque “la pandemia no terminó”, y mucha música y colores. Así se desarrolló la marcha de ayer.

La cita fue en la Avenida Libertador -y no, como es habitual cada año, en 18 de Julio. Eligieron esta avenida más ancha para que se pudiera efectivizar la distancia social. Mientras marchaban por allí una de las coordinadoras del colectivo trans, arengaba: “Estamos tomando la calle que siempre fue nuestra”.



Pero más allá de la manifestación en pos de sus derechos, la celebración de la diversidad estuvo marcada en todo momento por expresiones contra el gobierno de Luis Lacalle Pou y, especialmente, contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).



“Estado ausente, nuestra lucha sigue presente”, fue la principal bandera que se lució al comienzo de la marcha desde Libertador y Paysandú hasta el Palacio Legislativo.



Entre los reclamos realizados a la administración del Partido Nacional estuvo la necesidad de que se aplique la Ley Integral para personas Trans. “Cada día las mutualistas se niegan a efectuar procedimientos a los que están obligados, y el Ministerio de Salud Pública se niega a hacer cumplir la ley. No se forman los equipos integrales previstos por la ley. El acceso a la salud mental no existe. Se le miente a las personas en la cara”, leyó una manifestante.

Y continuó: “Esto no es sorpresivo. Es la forma hipócrita de este gobierno, que en vez de dar la discusión parlamentaria, prefiere violar la ley en silencio, ignorándola”.

Marcha de la Diversidad 2021. Foto: Estefanía Leal

Enseguida, la proclama se inundó en aplausos ante la frase: “Es deber del Estado ser garante de nuestros derechos conquistados, por más que al señor Lacalle no le guste. Cumpla con la ley”,



Durante la marcha, la Secretaría de Diversidad del Partido Nacional emitió un comunicado a la prensa en el que los integrantes nacionalistas dijeron ser “conscientes de que a través de los años parte de los colectivos que conforman las organizaciones sociales se han alineado con el discurso, la retórica y el relato del Frente Amplio”.



En el comunicado, la secretaría hace un “mea culpa”: “por distintas razones a los militantes del Partido Nacional nos ha costado ingresar en los colectivos sociales y en la actualidad nos sentimos poco cómodos y habitualmente no representados por ellos”.