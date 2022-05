El mar se llevó nueve casas en Rocha tras paso del ciclón Yakecan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ciclón subtropical Yakecan que afectó ayer a Uruguay y provocó rachas de viento de hasta 98 km/h, causó grandes destrozos en Rocha. El director del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) del departamento, Daniel Silvera, dijo este miércoles a El País que el mar se llevó cinco casas en Valizas y cuatro en Aguas Dulces.

Asimismo, puntualizó que hasta que no se retire el mar luego de su crecida el Cecoed no puede completar la inspección de la costa rochense y así evaluar los daños totales que dejó el paso del ciclón.



Silvera dijo también que el fenómeno meteorológico provocó el ingreso de agua del océano a la Barra de la Laguna de Rocha, algo que normalmente no ocurre. El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, había adelantado a El País el lunes que "ya en la barra de la Laguna de Rocha estaba el agua rompiendo la barrera desde el mar. Estaba entrando el mar hacia la laguna, cuando generalmente es al revés", dijo.



Además, agregó Silvera, hasta que no baje la velocidad del viento, no se podrá volar el dron para verificar la profundidad del cuerpo de agua.

Los intensos vientos generaron además la caída de árboles en el departamento. Algunos, como muestran las imágenes del Cecoed, cayeron sobre viviendas.