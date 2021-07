Antivacunas protestan frente al Auditorio del Sodre durante homenaje al GACH

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Afuera del Auditorio Nacional Adela Reta (Sodre) hubo una manifestación en la tarde de este jueves liderada Gustavo Salle, excandidato a la Presidencia por el partido Verde Animalista. El hecho ocurrió al mismo tiempo que se realiza un homenaje en al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) por parte de Presidencia de la República adentro del edificio.

En la protesta, que fue pacífica, se pudo leer carteles que decían: "Orgullosamente no vacunado", y "Virus. Vacuna. Genocidio". Otros decían "Pase Verde abuso de poder" y "Plandemia. No somos ratas de laboratorio".



Los manifestantes no tenían tapaboca puesto ni mantenían distanciamiento social, dos de las medidas para prevenir el contagio de COVID-19.

En la madrugada de este jueves, dos de las columnas de la fachada del Auditorio sobre la calle Mercedes fueron vandalizadas. En ambas se podía leer “GACH Genocida”.

El GACH se creó en el marco de la pandemia para brindar asesoramiento al gobierno. Durante 14 meses dio recomendaciones a Luis Lacalle Pou y su gabinete, como también a la población.