Radi sostiene que hay un claro desacople entre la movilidad y los nuevos contagios

Se realiza en el Auditorio del Sodre el homenaje que tributa el Poder Ejecutivo al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que asesoró al presidente Luis Lacalle Pou y su gabinete durante 14 meses durante la pandemia. Su creación y despliegue recogió elogios a nivel nacional e internacional.

El 16 de abril de 2020 se puso en marcha el trabajo de 55 expertos de diversas áreas para brindar información de calidad como insumo para la gestión de la pandemia, por parte del gobierno.



Varios documentos fueron creados, así como varias conferencias fueron encabezadas por Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini hasta el 16 de junio, fecha en que cerró el trabajo del equipo de expertos tal como se configuró en un comienzo. Se acordó una especie de "teléfono rojo" para consultas que el presidente considere.

A su turno, Radi comenzó "agradeciendo" a Lacalle Pou por esta ceremonia de reconocimiento, que calificó como un "honor". "Todo el equipo acuerda que la experiencia del GACH ha sido única, a la vez de desafiante y gratificante dentro de la situación compleja en que nos tocó actuar. El proceso contribuyó a evidenciar una nueva dimensión de la ciencia nacional, y en el camino además nos hicimos fuertes como equipo, mejores colegas y aprendimos todos muchísimo", resaltó el experto.

"Destacamos dentro de estas condiciones realizar el trabajo con plena independencia y autonomía científico-académica. El asesoramiento y las recomendaciones realizadas por el GACH fueron generados en forma independiente por los diferentes equipos de trabajo y todos los informes se hicieron públicos en el transcurso de horas o días", añadió Radi.

"Queremos en particular reconocer el ámbito de respeto y abierto intercambio que primó siempre en las reuniones semanales y en los múltiples intercambios llevados a cabo en el grupo transiciónuy".



Destacó también el "apoyo y colaboración" de autoridades y funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) y otras instituciones del Estado.

"Queremos desde el GACH enviar nuestro profundo respeto y condolencias a las familias que han sufrido pérdidas por COVID-19 y en general a todos aquellos que han sufrido o están sufriendo las consecuencias de la enfermedad", también señaló Radi.



Sobre la situación en la región, indicó que Sudamérica "permanece como una zona caliente de contagios, presentado varios países con varios países con alto nivel de transmisión comunitaria".

"En relación a Uruguay, el país ha entrado a una tercera etapa evolutiva del desarrollo de la epidemia (...) a partir de inicio de junio de 2021, la cual en el marco del plan de vacunación y de acuerdo a la temporalidad prevista e informada por el GACH oportunamente, tanto a nivel de transición uy como de la comisión parlamentaria el COVID-19, aparece un claro desacople entre la intensidad de interacciones humanas y la tasa de contagios, lo que se ha acompañado de una trayectoria progresiva de la epidemia hacia una zona de mayor control".

"En efecto, en estos días el país reingresó a la zona naranja de la escala de Harvard, y de acuerdo a la escala de la OMS se encuentra saliendo de la zona de TC4 (más grave) hacia TC3, que integra nivel de contagios y capacidad de respuesta del sistema de salud".



"Todos los indicadores muestran que hemos salido de la zona de mayor gravedad. Sin embargo, resta bajar varios escalones en el nivel de transmisión comunitaria para llevar a la zona de 200 casos diarios, y retomar en forma plena la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento para el control de la epidemia", agregó.



En tanto, consideró "importante resaltar que la aparición de nuevas variantes de Sars Cov-2 como la Delta puede generar un nuevo empuje de contagios, muy especialmente en poblaciones no vacunadas o con una sola dosis por lo cual, el escenario epidemiológico está aún distante de ser plenamente resuelto".



Radi además manifestó que "en relación al ingreso de nuevas variantes, la operatividad del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) para la secuenciación genómica en tiempo real representa una ganancia muy importante". Añadió que será "relevante abordar en forma integral e interdisciplinaria las secuelas postcovid que se evidencian en un porcentaje significativo de pacientes".



"La pandemia nos alertó sobre un derecho humano que como sociedad estábamos ejerciendo escasamente: el derecho a la ciencia".

"Esperamos que la experiencia del GACH contribuya como legado para ensanchar y profundizar el derecho a la ciencia y a través de él alentar nuevas vocaciones en nuestros jóvenes, desarrollar un sistema científico más potente, e incorporar la ciencia más intensamente y en forma virtuosa en el desarrollo nacional", subrayó.



Emocionado, Radi remató su mensaje señalando: "La experiencia vivida durante la pandemia ha puesto de manifiesto la fortaleza que puede otorgar la evidencia y la actividad científica para abordar los desafíos actuales futuros del país".

"Dream team".

Lacalle Pou comenzó destacando: "Una vez más, las conductas nuestras van a ser quienes determinen las nuevas acechanzas que nos trae esta pandemia y sus consecuencias".



Luego habló de la "historia no conocida" de cómo surgió este grupo de expertos. Contó que pocos días después ddel 13 de marzo, Hugo Odizzio, presidente del BPS, "se acercó para sugerirnos que un grupo de científicos nos asesorara. En ese hecho tan simple que generó esto tan grande está parte de la acción de gobierno, que es escuchar, a los que saben en su momento".

"El GACH supone un grupo, un dream team, un equipo soñado, muchos de los cuales conocíamos y otros tantos que recién nos saludamos en el día de hoy", destacó el presidente.



Sobre la labor del comité de expertos, reconoció que "generaba material para aplicar de inmediato", que era "curado medio a las apuradas, porque la urgencia era parte de lo que se le requería al grupo".



Respecto a la fusión con la tarea de gobierno, dijo que "se fue generando además de respeto, afecto, que se demuestra en los tiempos más complejos, cuando hay alguna tensión propia de las relaciones humanas y de este tipo".



"Ha quedado ya de forma meridianamente clara que la ciencia no puede ser más ajena al diario trabajo de los gobernantes, en sus más variadas ramas".



Otro aspecto que destacó fue el carácter honorario del equipo. "Honorario de honor, de servir a la patria, aquella canción que tantas veces entonamos: 'Si la patria me llama allí aquí estoy yo'. Todos y cada uno de los científicos en su lugar (...) sintieron ese llamado de la nación, del país, a través del gobierno. Compartiendo o no ideologías, decisiones, muchas cosas. El servicio era a la patria, a la nación, a quienes representamos", manifestó emocionado.



Hizo un reconocimiento "especial" a los coordinadores, que tradujo en la entrega del Premio de la Presidencia de la República", que hizo en el momento bajo una cortina de aplausos durante la entrega personal a cada uno. El diseño del premio contiene un medallón del escudo nacional, acuñado en cobre con un baño de oro 24k, con una cinta de la bandera uruguaya.