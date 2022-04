"No llame": desde hoy se abre el registro para evitar llamados y mensajes molestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado quedó abierto el registro al "No llame" para evitar recibir llamadas, mensajes por plataformas de mensajería como Whatsapp o Telegram y telefonía fija con fines publicitarios, de oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados, que no se desean.

Cada compañía habilitó distintos mecanismos para hacerlo. La información es enviada luego a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación quien es la que procesa el registro que debe ser consultado por las empresas para evitar sanciones.

El decreto establece que "quedan exceptuados de la imposibilidad de comunicación referida, aquellos casos en los que existe consentimiento o una relación contractual vigente con el titular o usuario del servicio de telecomunicaciones, siempre que el contacto refiera al objeto estricto de dicho vínculo".



Cómo hacerlo si tengo un servicio Antel

Antel habilitó desde este sábado 30 de abril la inscripción al registro nacional "No llame". Todos los titulares o usuarios autorizados de servicios de telefonía de Antel -celular o fija- pueden tramitar el registro gratis a través de las siguientes vías:



- llamando al 6622 desde su teléfono fijo;



- llamando al *6622 desde su teléfono móvil;



- enviando un SMS al 6622, con la palabra “Alta” o "Baja" y el número de su cédula de identidad (con todos sus dígitos, sin puntos ni guiones).



- concurriendo personalmente a cualquiera de las oficinas comerciales de Antel en todo el país.



La empresa informó que de la medida quedan exceptuadas "las llamadas realizadas por Antel, o agentes de ventas, a sus clientes, siempre que las mismas sean realizadas según la reglamentación dispuesta".



Pese a estar inscripto en el registro Antel advirtió también que puede ocurrir que los clientes sigan recibiendo llamadas por un período máximo de 40 días después de la fecha de inscripción ya que tras recibir la solicitud, Antel tiene hasta cinco días hábiles para comunicar a la Ursec la lista de los servicios de telefonía que hubieren manifestado su voluntad de darse de alta o baja del registro. Allí el organismo regulador tiene que procesar la información en 48 horas hábiles. Asimismo "quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes y servicios utilizando como medio de contacto los servicios de telecomunicaciones, tendrán como máximo 30 días para cotejar su base de datos con la del registro, de forma que sean incluidas las solicitudes efectuadas durante ese período".



Cómo hacerlo si tengo un servicio de Movistar

"Para manifestar su voluntad de ser incluidos en el registro No llame, nuestros clientes deberán enviar un SMS con la palabra "ALTA" al 6622. En caso de tener consultas o necesitar asesoramiento, podrán acercarse a cualquiera de nuestras tiendas o contactarnos telefónicamente", informó a El País la empresa.



En caso de querer dar marcha atrás en la decisión las personas pueden utilizar las mismas vías de contacto. En el caso del SMS deberán enviar la palabra “BAJA” al 6622.