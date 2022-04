Las tres vías para inscribirse en el registro "No llame" y evitar promociones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde este sábado, los interesados en dejar de recibir llamadas o mensajes por promociones podrán inscribirse en el registro "No llame". Este es un sistema que permite al usuario evitar ser "contactado con fines publicitarios, de oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados", destaca la web del Ministerio de Industria (MIEM).

El presidente Luis Lacalle Pou firmó el viernes pasado el decreto que pone en vigencia el registro "No llame", que comenzará a funcionar el 30 de abril. Este martes, el MIEM recordó que la inscripción en el registro se realizará a través de la empresa de telefonía donde se tenga el servicio, por tres vías: desde la página web de cada compañía telefónica; de forma presencial en los lugares que las empresas determinen o por el SMS al 6622. Esta última opción estará habilitada "a partir del próximo lunes 2 de mayo" para todas las compañías telefónicas, indicó el director de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara.

Por cualquiera de estas tres vías de contacto, los usuarios que lo soliciten "ingresarán su número telefónico o todos aquellos de los que sean titulares, a un registro que estará en la órbita de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec)". En tanto, las compañías tendrán un plazo de "cinco días hábiles" para comunicar a la Ursec las nuevas altas en el registro.

Mediante este decreto "se penalizará el uso abusivo de campañas publicitarias que ofrezcan bienes, servicios, regalos o promociones de servicios que no fueron solicitados por el cliente", añade el comunicado.

De esta forma, las empresas que realicen campañas de marketing en forma directa o que lo hagan a través de call center, ya sean nacionales o extranjeras, "estarán obligadas" a cotejar que los números que contactan no figuren en el registro “No llame”.



Acosta y Lara puntualizó que este servicio "no solamente es para las llamadas telefónicas, sino también para SMS, Whatsapp, Telegram o cualquier otra plataforma de mensajería, así también como para la telefonía fija”.